HDP'li Garo Paylan muhalif seçmenin uyanmasını istemiyor: Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz

Biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur. Parlamento seçimlerinde alacağımız en az yüzde 15'lik oyla Meclis'te ikinci veya üçüncü parti olacağız. Ve bu gücümüzü de aynı zamanda yönetimin bir parçası olarak da kullanmak istiyoruz."

Konuyla ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın bugünkü "HDP ne istiyor?" başlıklı yazısı şöyle:

"HDP'de birçok isim seçim ittifakı üzerine açıklamalar yapıyor. Demirtaş, "demokratik ittifak" kavramını kullanıyor. Mithat Sancar'a sorarsanız sadece bir pazarlık değil geniş kapsamlı bir müzakereye ihtiyaç varmış.

"AÇIK ORTAK OLMA GAYRETİ"

Bu açıklamalara baktığınızda HDP'nin açık ortak olma gayretini görürsünüz. Hatta bir açıklamada HDP'nin hükümet ortağı olma talebi bile var. CHP ve İYİ Parti'nin bu taleplere doğru düzgün bir yanıt verdiklerini henüz duymadık. Gerçi zaten bir anlaşma doğacaksa bu da kameralar karşısında olmayacak. Ama şimdilik müzakereler bu şekilde yürütülüyor.