HDP'li Garo Paylan muhalif seçmenin uyanmasını istemiyor: Millet İttifakı'nın parçası olmak istemiyoruz

HDP Eş Genel Başkan Yardımcısı Garo Paylan, Halk TV'de Şirin Payzın'ın programına konuk oldu. Paylan, 2023'te kilit rol oynayacaklarını belirtirken Cumhurbaşkanlığı seçiminde aralarında farklar olduğunu vurgulayarak HDP'nin Millet İttifakı içerisinde yer almak istemediğini söyledi. Eğer böyle bir şey gerçekleşirse Millet İttifakı'nın yüzde 35 bandında kalacağı ve ittifaktan ayrılmalarının mümkün olmadığı biliniyor. Paylan'ın sözcülüğe soyunarak Millet İttifakı'ndan istedikleri tavizleri koparmaya çalıştığı aşikar...
TİYATROYA DEVAM: MİLLET İTTİFAKI'NIN PARÇASI OLMAK İSTEMİYORUZ
Yüzde 15'ten fazla oy alacaklarını iddia ederek HDP'nin yönetimde söz sahibi olmak istediğini vurgulayan Paylan, şöyle konuştu:
"Ben iddiayla söylüyorum en az yüzde 15 oy alacağız. Ve bu yüzde 15 oy da şu an anahtar durumundadır. Yüzde 15'lik bir oy diyelim ki, İyi Parti'nin de anketlerde yüzde 10 ila 15 arasında gözüküyor. Bu parti siyasette belirleyici bir rol üstlenmiş durumda Millet İttifakı içinde. Biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak istemiyoruz çünkü aramızda farklar var. Farklı siyasi partilerdeyiz ama diyoruz ki Türkiye için hep beraber sorumluluk almalıyız.
TALEPLERİNİ AÇIKLADI: YÖNETİMİN BİR PARÇASI OLMAK İSTİYORUZ
Biz Millet İttifakı'nın bir parçası olmak asla istemiyoruz. Bizim yolumuz üçüncü yoldur. Parlamento seçimlerinde alacağımız en az yüzde 15'lik oyla Meclis'te ikinci veya üçüncü parti olacağız. Ve bu gücümüzü de aynı zamanda yönetimin bir parçası olarak da kullanmak istiyoruz."
Konuyla ilgili çok önemli değerlendirmelerde bulunan Sabah gazetesi yazarı Hasan Basri Yalçın'ın bugünkü "HDP ne istiyor?" başlıklı yazısı şöyle:
"HDP'de birçok isim seçim ittifakı üzerine açıklamalar yapıyor. Demirtaş, "demokratik ittifak" kavramını kullanıyor. Mithat Sancar'a sorarsanız sadece bir pazarlık değil geniş kapsamlı bir müzakereye ihtiyaç varmış.
"AÇIK ORTAK OLMA GAYRETİ"
Bu açıklamalara baktığınızda HDP'nin açık ortak olma gayretini görürsünüz. Hatta bir açıklamada HDP'nin hükümet ortağı olma talebi bile var. CHP ve İYİ Parti'nin bu taleplere doğru düzgün bir yanıt verdiklerini henüz duymadık. Gerçi zaten bir anlaşma doğacaksa bu da kameralar karşısında olmayacak. Ama şimdilik müzakereler bu şekilde yürütülüyor.