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    • 16.09.2021 11:05
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    KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? 2021 KPSS lisans ÖABT puanı sonrası düşük puanla nereye girilir?

    2021 KPSS lisans sonuçları bugün açıklandı. Milyonlarca memur adayı KPSS sonucuna göre kamu kurumlarına başvuruda bulunacak. Özellikle 70 puanın altında alan adaylar düşük puanla atama olup olmayacağını araştırıyor. Bu sonuçlara göre; 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 puanla hangi kurumlar memur alıyor? Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Peki KPSS'de 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? İşte konu hakkında tüm detaylar!

    takvim.com.tr
    KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu?

    2021 KPSS sonucuna göre 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? Düşük puanla nereye girilir? gibi başlıklarla internetten bilgi almaya çalışıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.

    KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu?

    Geçtiğimiz yıl KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "sayfada bul" seçeneğini kullanarak almış olduğunuz puanı yazabilir ve o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada arayarak bulabilirsiniz.

    ATAMA PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI

    Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.

        MEMURLUKTA YAŞ ŞARTI

        Adaylar kamu kurum veya kamu kuruluşları tarafından belirlenen yaş sınırları içerisinde olmak zorundadırlar. Kamuya memur alımları'nda genellikle adaylardan 35 yaşını doldurmamış olmak şartı aranmaktadır. Bu yönde bir çok kişi 35 yaşından sonra KPSS'ye girmekte ve malesef sonrasında üzgüntüuye kapılmaktadır. Bu nedenle adaylar mutlaka ilanların metinlerindeki belirtilen yaş şartına mutlaka uygun olmaları şarttır.

        MEMURLUK İÇİN NASIL BAŞVURU YAPILIR?

        Başvurular, kurumların belirledikleri tarih içerisinde alınmaktadır. Başvuru tarihleri dışında yapılmış olan başvurular geçersiz sayılacak ve işleme alınmayacaktır. Bu sebeple adaylar mutlaka ilanların başvuru sürelerini incelemeli ve başvuru süreleri içerisinde başvuru yapmalıdır. Başvurular kurumun belirlediği şekilde, Şahsen, Posta ile, e-posta ile, online veya tercih işlemeleri şeklinde başvuru alınmaktadır. Ayrıca kurumların belirlediği şekilde başvuru yapmayan adayların başvuruları da geçersiz sayılacak.

        KPSS AÇIKLANDIKTAN SONRA SÜREÇ NASIL DEVAM EDECEK?

        Kamuya sadece memur alınmamaktadır. Memur unvanının yanı sıra; işçi, 4/B'li sözleşmeli personel, 399'a tabi sözleşmeli personel statüsünde de istihdam yapılmaktadır. Bu alımların tümü 2021 KPSS sonuçları kullanılmaktadır.

        Toplu olarak yayımlanmayacak ilanlar şu şekildedir:

        1- İşçi alım ilanları

        2- 4/B'li personel alım ilanları

        3- Mahalli idarelere zabıta memuru ve itfaiyeci alımı

        4- Adalet Bakanlığına zabıt katibi ve infaz koruma memuru alımı,

        5- Askeri kurumlara sivil memur alımı
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        Haberler Güncel KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? 2021 KPSS lisans ÖABT puanı sonrası düşük puanla nereye girilir?
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