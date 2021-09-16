KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? 2021 KPSS lisans ÖABT puanı sonrası düşük puanla nereye girilir?

2021 KPSS sonucuna göre 50, 55, 60, 65, 65, 70, 75 puanla atama olur mu? Düşük puanla nereye girilir? gibi başlıklarla internetten bilgi almaya çalışıyor. Kamu kurum ve kuruluşlarında memur, personel ve işçi gibi iş pozisyonları için başvuru yapmak isteyen adaylar internet üzerinden iş ilanlarını araştırmaya devam ediyor. Adaylar "http://euygulama.dpb.gov.tr" üzerinde yer alan ilanların kılavuzlarını inceleyerek başvuruda bulunabilirler.
KPSS 50, 55, 60, 65, 70, 75 puanla atama olur mu?
Geçtiğimiz yıl KPSS tercihlerini kabul eden ve yerleştirme işlemlerini tamamlayan ÖSYM, atama puanlarını erişime açmıştı. Aşağıdaki linke tıkladıktan sonra "sayfada bul" seçeneğini kullanarak almış olduğunuz puanı yazabilir ve o puanlarda atama yapılıp yapılmadığını sayfada arayarak bulabilirsiniz.
MEMURLUKTA EĞİTİM ŞARTI
Alım yapılacak kadro veya pozisyona göre adaylar gerekli eğitim seviyelerini tamamlamış ve istenilen fakülte veya yükseköğretim kurumlarından mezun olmuş olmaları gerekli. Yurtdışında veya Yurtiçinde farklı yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar bu pozisyon için YÖK'ten denklik belgesi almak zorundadır. Bu bilgi mutlaka ilanların içerisinde verilir.