Balıkesir Edremit'te çarşaflı kadının zincire vurulması rezaletine CHP'li isimden pişkin savunma!

Edremit'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kapsamında kurtuluş şenlikleri düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde, Türk kadının temsil eden genç bir kıza kara çarşaf giydiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), genç kızı zincire vurarak Türk kadınına ağır hakaret içeren görüntülerin yaşanmasına neden oldu.
Yaşanan skandalın ardından Türk kadınının tarihin hiçbir döneminde zincire vurulmadığı ve vurulamayacağı hatırlatılarak tepki gösterilmişti. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından gösteriyi düzenleyen dernek üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış ve Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ise merkeze alınmıştı.
CHP'DEN PİŞKİN SAVUNMA
Özellikle de kadınlar tarafından tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yaşananların siyasi bir algı operasyonu olduğunu söyledi.