Balıkesir Edremit'te çarşaflı kadının zincire vurulması rezaletine CHP'li isimden pişkin savunma!

Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan şunları yazdı:

CHP'li bazı belediyelerin düşman işgalinden kurtuluş törenlerindeki "performansını" görmüşsünüzdür. Bedenine zincirler sarılı siyah çarşaflı bir hanım yerde biçare oturuyor. Bir erkek geliyor ve zincirlerini açıyor. Kadın ayağa kalkarken çarşafından da sıyrılıyor ve başı ile bedeninin bir kısmı açık olarak ortaya çıkıyor.

Yani çarşaflı olan çaresiz ve köle; başı açık olan özgür ve ayakta. Onu özgürleştiren erkek ise her daim minnet duyulması lazım gelen bir kurtarıcı.

Feminist ve liberal perspektiften bakıldığında bile dehşet verici olan bu sirk gösterisi, kendini ülkenin sahibi olarak gören zümrenin yeni ayrımcılık eğlencesi olsa gerek. Bir zamanlar başörtülü kadınlara hak gördükleri her tür aşağılayıcı bakışı, artık çarşaflılara hak görüyorlar anlaşılan.

Neden? Çünkü onlar ileri, aydınlanmış ve makbul özneler; çarşaflılar ise gerici, karanlık ve gayrimeşru özneler. Onlarla aynı ülkenin vatandaşı olmak bile bu kerameti kendinden menkul zümre için zül...