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    • 15.09.2021 07:48
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    Balıkesir Edremit'te çarşaflı kadının zincire vurulması rezaletine CHP'li isimden pişkin savunma!

    Balıkesir Edremit’te CHP’li Belediye tarafından düzenlenen kurtuluş gösterilerinde Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği genç bir kıza çarşaf giydirerek zincire vurmuş, skandal gündeme bomba gibi düşmüştü. Türkiye’yi sarsan görüntüler hala hafızalardaki yerini korurken CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı’dan hadsiz bir açıklama geldi. Sarı, çarşaflı bir kadının zincire vurulmasının değil de gelen tepkilerin algı olduğunu savundu.

    Edremit'in kurtuluşunun 99'uncu yıl dönümü kapsamında kurtuluş şenlikleri düzenlendi. Düzenlenen gösterilerde, Türk kadının temsil eden genç bir kıza kara çarşaf giydiren Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD), genç kızı zincire vurarak Türk kadınına ağır hakaret içeren görüntülerin yaşanmasına neden oldu.

    Yaşanan skandalın ardından Türk kadınının tarihin hiçbir döneminde zincire vurulmadığı ve vurulamayacağı hatırlatılarak tepki gösterilmişti. Çığ gibi büyüyen tepkilerin ardından gösteriyi düzenleyen dernek üyeleri hakkında soruşturma başlatılmış ve Edremit Kaymakamı Turgay Ünsal ise merkeze alınmıştı.

    CHP'DEN PİŞKİN SAVUNMA
    Özellikle de kadınlar tarafından tepkilere neden olan görüntüler hakkında açıklamalarda bulunan CHP Balıkesir İl Başkanı Serkan Sarı, yaşananların siyasi bir algı operasyonu olduğunu söyledi.

        Türk Kadınına yapılan hakareti görmezden gelen Sarı, "Ak Parti Hükümeti Balıkesir'in kurtuluş günü kutlamalarına gölge düşürmeye çalıştı" diyerek bir başka skandal açıklamaya imza attı.

        "GÖSTERİLEN TAVIRLAR YERSİZ"MİŞ
        Yaşananların bir mizansen olduğunu savunan CHP'li Sarı, "Kurtuluş gösterileri sırasında kara çarşaf ve zincir kullanılan gösteriye verilen tepkiler yersizdir. Bu olaya siyasi bir anlam yüklemeye çalıştılar. Algı yaratma çabasına girdiler. Oysa orada bir mizansen var" diyerek Türk kadınına zincir vurulmasını önemsemedi ve küçümsedi.

        Konuyu köşesine taşıyan Sabah gazetesi yazarı Hilal Kaplan şunları yazdı:

        CHP'li bazı belediyelerin düşman işgalinden kurtuluş törenlerindeki "performansını" görmüşsünüzdür. Bedenine zincirler sarılı siyah çarşaflı bir hanım yerde biçare oturuyor. Bir erkek geliyor ve zincirlerini açıyor. Kadın ayağa kalkarken çarşafından da sıyrılıyor ve başı ile bedeninin bir kısmı açık olarak ortaya çıkıyor.
        Yani çarşaflı olan çaresiz ve köle; başı açık olan özgür ve ayakta. Onu özgürleştiren erkek ise her daim minnet duyulması lazım gelen bir kurtarıcı.
        Feminist ve liberal perspektiften bakıldığında bile dehşet verici olan bu sirk gösterisi, kendini ülkenin sahibi olarak gören zümrenin yeni ayrımcılık eğlencesi olsa gerek. Bir zamanlar başörtülü kadınlara hak gördükleri her tür aşağılayıcı bakışı, artık çarşaflılara hak görüyorlar anlaşılan.
        Neden? Çünkü onlar ileri, aydınlanmış ve makbul özneler; çarşaflılar ise gerici, karanlık ve gayrimeşru özneler. Onlarla aynı ülkenin vatandaşı olmak bile bu kerameti kendinden menkul zümre için zül...


            Çarşaf, onların Anadolu insanını bastırma çabalarındaki başarısızlık... Çarşaf, bu "makbul" öznelerin bir türlü yok edemedikleri ve bu yüzden hep orada bir yerde tekinsiz bir şekilde var olmaya devam eden hortlak... Bu yüzden seküler ayinlerle yeniden ve yeniden yok edilmesi, daha doğrusu yok edildiği yanılsamasının teşhir edilmesi gerekiyor ki çarşaflılardan öcüden korkar gibi korkan (ve nefret eden) "makbul" öznelerimiz biraz olsun sükûnet sahibi olabilsinler. Yani çarşaf, bir zamanlar aynı başörtülülerin temsil ettiği gibi Türk modernleşmesinin geride bıraktığı bir "leke" gibi onlar için... Sosyal gerçeklikte olmasa bile en azından teatral olarak silinmesi gereken bir leke.

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            Haberler Güncel Balıkesir Edremit'te çarşaflı kadının zincire vurulması rezaletine CHP'li isimden pişkin savunma!
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