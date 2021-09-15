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    Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Kızarmış pirinç topları tarifi! Malzemeler, püf noktaları…

    Televizyondaki yemek programlarında yapılan lezzetlerin tarifi izleyiciler tarafından merak ediliyor ve Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Sorusunun yanıtı araştırılıyor. Kanal D’de hafta içi her gün gündüz kuşağında Demet Akalın’ın sunuculuğu ile ekrana gelen ve farklı lezzetler sunan yarışmada bugün kızarmış pirinç topları yapıldı. Evinde denemek isteyenler için Kızarmış pirinç topları tarifini haberimizde derledik. İşte malzemeler, püf noktaları…

    takvim.com.tr
    Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları nasıl yapılır?

    Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Kızarmış pirinç topları tarifi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yemek yarışmalarında yapılan lezzetleri evlerinde yapmak isteyen izleyiciler özellikle pratik tarifleri araştırıyor. Bunlardan biri de bugün yapılan kızarmış pirinç topları oldu. Malzemeleri ve püf noktalarına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    GELİNİM MUTFAKTA KIZARMIŞ PİRİNÇ TOPLARI TARİFİ

    Malzemeler

    2 çay bardağı pirinç
    4 çay bardağı su
    1 çay bardağı kaşar Peyniri rendesi
    1 adet yumurta

    Yarım demet maydanoz
    Tuz, karabiber
    Gerekirse 1-2 yemek kaşığı un

    Üzeri için;
    1-1, 5 çay bardağı galeta unu

    İçi için;
    Küçük dilimlenmiş kaşar peyniri veya mozerella peyniri

    Kızartmak için;
    Sıvı yağ

        Yapılışı:

        Pirinci yıkayıp, tuzlu suda haşlayıp süzgece alıp, fazla suyunu süzdürüp soğumaya bırakıyoruz.
        Soğuyan pirinci büyük bir kaba alıp, yumurta, kıyılmış maydanozu, kaşar peyniri rendesi, tuzu biberi ekleyip pirinçler bir birine yapışana kadar yoğuruyoruz.
        Cıvık olduysa bir iki yemek kaşığı un ilave edip tekrar yoğuruyoruz.
        Yanımıza bir kase su alıp, elimizi ıslatıp, pirinç malzemesinden cevizden biraz büyük parça alıp avucumuzun içi ile açıp, peynir koyup, yuvarlayıp kapatıyoruz.
        Galeta ununa bulayıp kenara alıyoruz, tüm pirinç malzemesi bitene kadar bu şekilde hazırlayıp, kızgın yağda kızartıyoruz. Sıcak olarak servis yapıyoruz. Afiyet olsun.
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        Haberler Güncel Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Kızarmış pirinç topları tarifi! Malzemeler, püf noktaları…
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