Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Kızarmış pirinç topları tarifi! Malzemeler, püf noktaları…

Yapılışı:

Pirinci yıkayıp, tuzlu suda haşlayıp süzgece alıp, fazla suyunu süzdürüp soğumaya bırakıyoruz.

Soğuyan pirinci büyük bir kaba alıp, yumurta, kıyılmış maydanozu, kaşar peyniri rendesi, tuzu biberi ekleyip pirinçler bir birine yapışana kadar yoğuruyoruz.

Cıvık olduysa bir iki yemek kaşığı un ilave edip tekrar yoğuruyoruz.

Yanımıza bir kase su alıp, elimizi ıslatıp, pirinç malzemesinden cevizden biraz büyük parça alıp avucumuzun içi ile açıp, peynir koyup, yuvarlayıp kapatıyoruz.

Galeta ununa bulayıp kenara alıyoruz, tüm pirinç malzemesi bitene kadar bu şekilde hazırlayıp, kızgın yağda kızartıyoruz. Sıcak olarak servis yapıyoruz. Afiyet olsun.