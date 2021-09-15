Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Kızarmış pirinç topları tarifi! Malzemeler, püf noktaları…

Gelinim Mutfakta kızarmış pirinç topları nasıl yapılır? Kızarmış pirinç topları tarifi nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Yemek yarışmalarında yapılan lezzetleri evlerinde yapmak isteyen izleyiciler özellikle pratik tarifleri araştırıyor. Bunlardan biri de bugün yapılan kızarmış pirinç topları oldu. Malzemeleri ve püf noktalarına ilişkin bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.
GELİNİM MUTFAKTA KIZARMIŞ PİRİNÇ TOPLARI TARİFİ
Malzemeler
2 çay bardağı pirinç
4 çay bardağı su
1 çay bardağı kaşar Peyniri rendesi
1 adet yumurta
Yarım demet maydanoz
Tuz, karabiber
Gerekirse 1-2 yemek kaşığı un
Üzeri için;
1-1, 5 çay bardağı galeta unu
İçi için;
Küçük dilimlenmiş kaşar peyniri veya mozerella peyniri
Kızartmak için;
Sıvı yağ