Edremit'teki çarşaflı kadının zincire vurulması rezaletine tepki yağdı: Bu hakaret Anadolu kadınına

AK Parti Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya: CHP, halkın inancı ve hayat biçimine karşı düşmanca tutumundan asla vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek de... Açık olanı da kapalı olanı da rahat bırakın.

AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül: Yazıklar olsun! Bu cennet vatan, Kurtuluş Savaşı'nda nice kahraman anaların mücadelesi ile düşmandan temizlendi. Sizin alçak zihniyetinizle asla kirletilemez!