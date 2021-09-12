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    • 12.09.2021 07:26
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    Edremit'teki çarşaflı kadının zincire vurulması rezaletine tepki yağdı: Bu hakaret Anadolu kadınına

    Balıkesir Edremit'te CHP'li belediye tarafından düzenlenen kurtuluş etkinliğinde zincire vurulmuş çarşaflı kadın rezilliğine tepki yağdı. Olay sonrası Edremit Kaymakamı görevden alınırken, skandalla ilgili suç duyurusu yapıldı. Bakan Derya Yanık skandalla ilgili olarak, "Bu hakaret Mehmetçiğimizi fedakârca destekleyen kahraman Anadolu kadınına yapıldı" ifadelerini kullandı.

    Çarşaflı kadının zincire vurulması rezaletine tepki yağdı

    Balıkesır'ın Edremit ilçesinin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yıldönümü dolayısıyla CHP'li belediye tarafından düzenlenen törene öfke dinmiyor. Çağdaş Yaşamı Destekleme Derneği (ÇYDD) Edremit Şubesi'nce hazırlanan temsilde çarşaflı bir kadının zincire vurulması infiale neden olurken, aralarında STK temsilcileri, dernekler ve siyasilerin olduğu isimler; Edremit Belediye Başkanı Selman Hasan Arslan'ı istifaya çağırdı.

    Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık: Görüntüler, Kurtuluş Savaşı'nda cephedeki Mehmetçiğimizi fedakârca destekleyen kahraman Anadolu kadınına hakaret, Nene Hatun'ların, Şerife Bacı'ların hür olmadığını zannetmek ise apaçık gaflettir.

    AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu: Anadolu'nun cesur, yiğit, kahraman kadınlarına kıyafetleri üzerinden yapılan saygısızlığı, çirkinliği kınıyorum. Zihniyetiniz batsın.

        AK Parti Genel Merkez Kadın Kolları Başkanı Ayşe Keşir: Türk kadınına işgalciler dahi zincir vuramadı ama CHP'li Edremit Belediyesi organizasyonuyla, Türk kadınına zincir vurulmaya kalkıldı. Ninelerimiz adına takipçisi olacağız.

        AK Parti Milletvekili Fatma Betül Sayan Kaya: CHP, halkın inancı ve hayat biçimine karşı düşmanca tutumundan asla vazgeçmiyor, vazgeçmeyecek de... Açık olanı da kapalı olanı da rahat bırakın.

        AK Parti Milletvekili Çiğdem Koncagül: Yazıklar olsun! Bu cennet vatan, Kurtuluş Savaşı'nda nice kahraman anaların mücadelesi ile düşmandan temizlendi. Sizin alçak zihniyetinizle asla kirletilemez!
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        Haberler Güncel Edremit'teki çarşaflı kadının zincire vurulması rezaletine tepki yağdı: Bu hakaret Anadolu kadınına
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