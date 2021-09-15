Beypazarı-Nallıhan Yolu'nun temeli atıldı! Ulaşım 14 dakikaya inecek

Bugün temeli atılan projeyle başkentin Beypazarı ve Nallıhan ilçeleri arasındaki kara yolu ulaşımını, bölünmüş yol standardında, çok daha emniyetli, hızlı ve konforlu bir şekle dönüştüreceklerini belirten Karaismailoğlu, 2003'ten itibaren başlattıkları kara, hava, demir, deniz yolu ve haberleşme sektörlerindeki hamlelerle Cumhuriyetin 100. yılının eşiğinde Türkiye'yi ulaşım ve haberleşmede bölgesinde lider, dünyada da önemli bir kavşak noktası haline getirdiklerini anlattı.

Karaismailoğlu, AK Parti hükümetleri döneminde, ulaştırma ve haberleşme için 1 trilyon 118 milyar liranın üzerinde yatırım yaptıklarını ifade etti.