'İstanbul nimet nimet!' İşte İBB iştiraklerinin üst düzey yöneticilere sağladığı mali menfaatler

Seçimlerden önce liyakat naraları atan, 'yandaş kayırmaya son' diyerek şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarını kayırmaya devam ediyor.

ÖNEMLİ GÖREVLERE YANDAŞ İSİMLER

Göreve geldikten hemen sonra en önemli görevlere yandaşı olan isimleri atayan İmamoğlu İstanbul'un yararına olacak projeleri 'kaynak yok' diyerek iptal ederken atadığı isimlerin mali menfaatlerini de anormal oranda artırdı.

Sabah'ta yer alan bilgilere göre İBB iştiraklerinin genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile yönetim kurulu üyelerine sağladığı mali menfaatler faaliyet raporları üzerinden incelendi.