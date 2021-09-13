'İstanbul nimet nimet!' İşte İBB iştiraklerinin üst düzey yöneticilere sağladığı mali menfaatler

Seçimlerden önce liyakat naraları atan, 'yandaş kayırmaya son' diyerek şov yapan CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu yandaşlarını kayırmaya devam ediyor.
ÖNEMLİ GÖREVLERE YANDAŞ İSİMLER
Göreve geldikten hemen sonra en önemli görevlere yandaşı olan isimleri atayan İmamoğlu İstanbul'un yararına olacak projeleri 'kaynak yok' diyerek iptal ederken atadığı isimlerin mali menfaatlerini de anormal oranda artırdı.
Sabah'ta yer alan bilgilere göre İBB iştiraklerinin genel müdür ve genel müdür yardımcıları ile yönetim kurulu üyelerine sağladığı mali menfaatler faaliyet raporları üzerinden incelendi.
12 İŞTİRAKİN FAALİYET RAPORU İNCELENDİ
Toplam 28 iştiraki bulunan İBB'nin 12 iştirakinin faaliyet raporlarına ulaşıldı.
Faaliyet raporuna ulaşılan 12 iştirakin 9'u, 2020 yılına ait faaliyet raporlarını yayınlamışken 3 iştirakin (Spor İstanbul AŞ, Metro İstanbul AŞ ve İsfalt AŞ'nin) ise 2019 yılına ait faaliyet raporlarına ulaşılabildi.
Yapılan araştırma sonucunda ise şu bilgilere ulaşıldı.
BELBİM'DE YÜZDE 95 ARTIŞ
Belbim AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2018 yılında 3.884.206 Türk Lirası iken 2020 yılında 7.583.760 Türk Lirasına yükselmiştir. Belbim'in üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 95'lik bir artış gerçekleşmiştir.
İstanbul Enerji AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatler 2018 yılında 1.486.517 Türk Lirası iken 2020 yılında 2.197.368 Türk Lirasına yükselmiştir. İstanbul Enerji AŞ'nin üst düzey yöneticilerine sağladığı mâlî menfaatlerde 2018 yılından 2020 yılına yüzde 48'lik bir artış gerçekleşmiştir.