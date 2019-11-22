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  • Son Güncelleme: 22.11.2019 12:02

İmamoğlu'ndan bir yandaş ataması daha! 'li belediye başkan adayı A.Ş.'nin başına getirildi!

'li , yandaş atamalarına hız kesmeden devam edeiyor. Başkan adayı CHP'li , A.Ş.'nin başına getirildi.

İmamoğlu'ndan bir yandaş ataması daha!

n önce likayatten dem vuran ve yandaş kayırmak yok naraları atan 'li İBB Başkanı , her gün bir yandaşına üst düzey görev veriyor.

Yerel seçimlerde Başkan adayı , A.Ş yönetim kurulu başkan vekili olarak atandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Halk Ekmek A.Ş'ye yönetim kurulu başkan vekili olarak Millet İttifakı'nın CHP'li Belediye Başkan adayı Özgen Nama'yı atadı. Nama'nın atamasının resmi işlemlerinin bugün tamamlanması bekleniyor.

ÖZGEN NAMA KİMDİR?
1975 yılında Kars'ta doğdu. 'nde Muhasebe Bölümünü ve ardından Anadolu Üniversitesi'nde İşletme Bölümünü tamamladı. İstanbul Aydın Üniversitesi Mahalli İdareler ve Yerel Yönetimler alanında da yüksek lisansını sürdürüyor.

Tekstil üzerine aile şirketinde üst düzey yönetici olarak çalışıyor. Siyasete Samandıra SHP Belde Başkanlığı'nda başladı. SHP Samandıra Gençlik Kolları Başkanlığı SHP Kartal Gençlik Kolları Başkanlığı yaptı. SHP-CHP birleşmesinden sonra CHP Kartal Gençlik Kolları sekreteri olarak görev yürüttü. CHP İstanbul İl Gençlik Kolları Sekreterliği, CHP Kartal İlçe Yönetim Kurulu Üyeliği ve Örgütlenmeden Sorumlu İlçe Başkan Yardımcılığı görevlerinde bulundu. Daha sonra Samandıra CHP Belde Örgüt Başkanlığı yaptı. 2009 Yerel Seçimlerinde Sancaktepe Belediye Meclis Üyesi seçildi.

Özgen Nama, evli ve 3 çocuk babasıdır.

31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den İstanbul İli, Sancaktepe İlçesi Belediye Başkan adayı oldu.

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