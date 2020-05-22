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    • 22.05.2020 21:27
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    ’li İmamoğlu yine prim yapma peşinde! döneminde yapılan KİPTAŞ projesini sahiplendi

    Göreve geldiği günden itibaren bir proje üretmeyen ’li İBB Başkanı ’nun yine döneminde yapılan bir projeyi kendisi yapmış gibi duyurdu. KİPTAŞ 3. Etap'ın yapımının ardından kura çekimine ilişkin paylaşımda bulunan İmamoğlu’nun projeyi kendisi yapmış gibi göstermesine yanıt AK Parti Esenler Belediye Başkanı ’dan geldi.

    CHP’li İmamoğlu yine prim yapma peşinde!

    Göreve geldiği günden itibaren yaptığı israflar ve tatillerle gündemden düşmeyen ve bir proje üretmeyen 'li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı döneminde yapılan bir projeyi kendisi yapmış gibi duyurdu.

    AK PARTİ DÖNEMİNDE YAPILDI KENDİSİ YAPMIŞ GİBİ DUYURDU
    İmamoğlu Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dar gelirli aileler için ürettiğimiz sosyal konutların yapımı bitti, bugün kura çekimini yaptık. KİPTAŞ Silivri Konutları 3. Etap'ın hak sahibi hemşehrilerimize hayırlı olmasını diliyorum. İstanbullular için yeni sosyal konutlar üretmeye devam edeceğiz." İfadelerine yer verdi.

    GÖKSU'DAN YANIT GELDİ
    İmamoğlu'nun projeyi kendisi yapmış gibi göstermesine yanıt AK Parti Esenler Belediye Başkanı 'dan geldi.

    "BUNU DA AK PARTİ YAPTI"
    Göksu Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bunu da AK Parti yaptı... Dar gelirli aileler için projelendirilen, yapımı İBB AK Parti döneminde tamamlanan ve bugün kurası çekilen KİPTAŞ Silivri Konutları 3.Etaplarında hak sahibi olmayı kazanan vatandaşlarımıza yeni evlerinin hayırlı olmasını diliyoruz." ifadeleriyle İmamoğlu'nun prim yapma girişimini boşa çıkardı.

    KEMERBURGAZ ORMANI İÇİN DE AYNISINI YAPMIŞTI
    İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu geçtiğimiz Ekim ayında da AK Parti döneminde yapılan Kemerburgaz Kent Ormanı'nın açılışını yaparken projeyi kendisi yapmış gibi göstermişti.

    TAKVİM.COM.TR

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