Başkan Erdoğan'a rakip değil düşmanlar! En başarılı liderin eski Türkiye figürleriyle mücadelesi...

AK Parti son günlerde Cumhurbaşkanlığı adaylığı ve vaatler konusunda karşı karşıya gelen Millet İttifakı ortaklarını masaya yatırdı. Son tartışmalar ışığında yapılan değerlendirmede öne çıkan başlıklar şöyle: Millet İttifakının yetkili isimleri birbirlerine karşı sertlik dozunun yükseldiği bir iklime girdi. İttifakın tek ve nihai amacı Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı. Topluma yönelik hiçbir gelecek projeksiyonu çizemiyor.
Cumhurbaşkanı ve hükümet karşıtlığı ile parlamenter sisteme dönüş arzusundan başka ortak noktaları yok, Parlamenter sistemle ilgili somut bir metin ortaya koyamadılar, Aralarında öne çıkan güçlü bir lider olmadığı için herhangi bir ortak aday (Cumhurbaşkanlığı) belirleyemiyorlar. Bundan dolayı ideolojik anlaşmazlıkları yanında aday bilmecesinin de çözülemediği mevcut atmosferin dışına çıkamıyorlar.
DENKLEMİN YOLUN BAŞINDA KURULMASI GEREKİYOR
Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi seçim sonrası bir ittifakı değil seçim öncesi bir ittifakı gerekli kılmaktadır. Denklemin yolun başında kurulması esastır. Birbirine zıt ideolojideki partilerden oluşan Millet İttifakındaki bunca belirsizliğin böylesine belirgin olmasındaki esas sebeplerden biri budur. Parti tabanları, kendi fikirlerini ittifaka hâkim kılmaya çalışmakta, bu da parti liderlerini zor durumda bırakmaktadır. Partiler kritik konular etrafında gündeme bir fikir getirememekte, ittifak ortağı veya parti içi hiziplerin harekete geçmesinden çekinilmektedir. Terör örgütü PKK ile mücadelede Millet İttifakının nasıl bir yol izleyeceği, HDP'den çekinilmesi nedeniyle hâlâ belirsizliğini korumaktadır.
MİLLET İTTİFAKININ BİRLEŞENLERİ