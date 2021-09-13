Başkan Erdoğan'a rakip değil düşmanlar! En başarılı liderin eski Türkiye figürleriyle mücadelesi...

Ortak paydaları bulunmayan Millet İttifakının bileşenleri; sürekli olarak gerilim, yalan, iftira ve dezenformasyon siyaseti ile karşıtlığı diri tutmaya çalışmaktır. Muhalefetteki yoğun erken seçim arzusunun ise tek sebebi budur. Millet İttifakı sakin ve huzurlu bir ülke gündemi söz konusu olduğu sürece, 2023'e kadar olan süreçte her geçen gün dağılabilmesi mümkün bir ittifak olarak adeta ip üstünde yürümektedir. İttifak, ülke istikrarlı ve durağan bir gündeme sahip olduğunda bozulma sürecine girmek durumunda kalan, hayatta kalmak için sürekli bir adrenaline ihtiyacı olan bir yapıdadır.

ERDOĞAN TÜRKİYE TARİHİNE DAMGA VURDU