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    • 05.09.2021 09:35
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    Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: Demirtaş suçladı CHP sustu

    Millet İttifakı ortaklarından CHP ile HDP'nin arası zaman zaman karşılıklı açıklamalarla geriliyor. Birbirlerini bozmak ve ittifaka zarar vermek istemeyen partiler söylediklerinin aksine sessizliğe bile bürünebiliyor. Bunun son örneği Tunceli'deki orman yangınında yaşandı. Eski HDP Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Tunceli'deki ormanları devletin geçmişte olduğu gibi bilerek yaktığını söyledi ve 1938'deki Dersim Katliamı'na da gönderme yaptı. Ancak işin ilginci bundan sonra yaşandı Dersimli olan Kemal Kılıçdaroğlu bu yalan karşısında sustu.

    Demirtaş suçladı Kılıçdaroğlu sustu

    İşte Mahmut Övür'ün "Demirtaş suçladı CHP sustu" başlıklı yazısından bir bölüm:

    Siyasi tarihimizde hiçbir dönemde bu kadar "siyasi yalan" söylenmedi. Son 7-8 yılda Türkiye içeriden ve dışarıdan tam bir yalan bombardımanına tabi tutuldu.

    Bırakın Batı medyasını veya FETÖ ve PKK gibi terör örgütlerini, iktidarı sandıkta yenemeyen mevcut muhalefet partileri bile yalan yarışında onlardan geri kalmadı.

    Ana muhalefetinden yeni yetme partisine kadar siyasette "yalana" başvurmayan kalmadı. Başkan Erdoğan'ın dediği gibi, uzun zamandır ülkede tam bir yalan terörü estiriliyor.

        Hakkını teslim edelim, bu konuda CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eline kimse su dökemez. Bu kervana Akşener de katıldı, ama onun kadar mahir değil.

        Ama bir siyasetçi var ki onun ismini anmadan bu tablo tamamlanmaz. "Türkiyelileşeceğiz" dedi, yarım bıraktı; "Silahları biz bıraktırırız" dedi, Çözüm Süreci'ni bitirdi; saz çalıp oy aldı, iradesini götürüp Kandil'e teslim etti ve en sonunda insanları sokağa çağırıp 6-8 Ekim Kobani vandalizmine imza attı.

        Eski HDP Eşbaşkanı Selahattin Demirtaş'tan söz ediyorum.
        Demirtaş, bir süre önce tıpkı "Katil devlet" dediği günlerdeki gibi yine kirli bir yalana imza attı. Hem de tehlikeli bir yalana...
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            Haberler Güncel Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür yazdı: Demirtaş suçladı CHP sustu
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