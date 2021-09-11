HDP'li Garo Paylan konuştu Kemal Kılıçdaroğlu ve Akşener'i panik sardı! Millet İttifakı'nda dev çatlak

Millet İttifakı'nda dev çatlak... HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, katıldığı bir televizyon programında Millet İttifakı'ndaki pozisyonlarına ilişkin çok konuşulacak bir açıklamada bulundu.

İTTİFAKTA DEV ÇATLAK

Paylan "Millet İttifakı'nın kendi bir yolu var, kendi bir çizgisi var. Ama bizim de kendi çizgimiz var." derken şu ifadeleri kullandı:

"Millet İttifakı'nın idealleriyle belli bir noktalarda buluşabiliriz. Ne diyorlar? Demokratik parlamenter sisteme dönmek... Bu konuda biz de aynı şeyi söylüyoruz. Ama HDP bundan çok daha ötesini ifade ediyor. Çok daha radikal bir demokrasi anlayışı var. İleri bir demokrasi anlayışı var. Ve bu anlayışı da Millet İttifakı'nın tam olarak karşıladığını düşünmüyoruz. O yüzden biz kendi yolumuza gideceğiz diyoruz."

AYRILIK SİNYALLERİNİ VERMİŞTİ

Goro Paylan geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada "'Nasıl olsa HDP bize oy verecek' diyenler çok büyük bir hatada bulunur." sözleriyle Millet İttifakı'na gözdağı vermişti.

"DEĞİLSE MECBUR DEĞİLİZ"

CHP eski milletvekili Aytuğ Atıcı Millet İttifakı'na ilişkin "İYİ Parti zaman zaman 'Millet İttifakına körü körüne bağlı değiliz. Eğer ittifak İyi Parti ve Türkiye'nin çıkarına ise kalırız. Değilse mecbur değiliz.' mesajları veriyor." ifadelerini kullanmıştı.

"SEÇİMLERE 6 AY KALA KILIÇDAROĞLU'NU AŞAN BİR GÜNDEM OLABİLİR"

Sabah Gazetesi Yazarı Mahmut Övür A Haber'e özel yaptığı açıklamalarda "Seçimlere 6 ay kala Kılıçdaroğlu'nu aşan bir gündem olabilir. İmamoğlu mu olacak Mansur Yavaş mı olacak? Buna ne Kemal Bey ne de Meral Hanım karar verecek. O noktaya geldiğimizde İmamoğlu'nun hiçbirini dinlemeyecek. İmamoğlu Akşener'le birlikte CHP ve İYİ Parti'yi de aşan yeni bir formülasyonun içine girecek." demişti.