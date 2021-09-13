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    • 13.09.2021 11:54
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    Millet İttifakı'ndaki çatlağı perdelemek isteyen Meral Akşener Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri için bakın ne dedi!

    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı’nın CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu hedef alan sözleri Millet İttifakı’ndaki çatlağı gözler önüne sermişti. Konuyla ilgili açıklama yapan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, ittifaktaki gerilimi perdelemek için Paçacı’nın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Akşener, "Her partinin kendi kimliği var. Bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor" dedi.

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları, ittifak ortağı İYİ Parti'yi rahatsız etmiş, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil.

    Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı" ifadeleriyle Kılıçdaroğlu'na yüklenmişti.

    Söz konusu açıklamalar 2 seçimdir iş birliği yapan CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nda çatlak olduğunu gözler önüne sermişti.

    "BAŞKASI ADINA KONUŞAMAM"
    Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Cihan Paçacı'nın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Sayın Akşener ile belli aralıklarla görüşüyoruz. İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok" dedi.

        4 GÜN SONRA 'YANLIŞ ANLAŞILDI' DEDİ
        Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının üzerinden 4 gün geçerken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, sonunda konuyla ilgili konuştu. Akşener, yardımcısı Cihan Paçacı'nın sözlerinin yanlış anlaşıldığını söyledi. Akşener, "Sayın Kılıçdaroğlu da açıkladı. Bir sorun yok. İttifak içinde her parti kendi kurumsal kimliğini elbette koruyor. Bazen iyi niyetle yapılmış açıklamalar yanlış da anlaşılabiliyor" ifadelerini kullandı.
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        Haberler Güncel Millet İttifakı'ndaki çatlağı perdelemek isteyen Meral Akşener Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri için bakın ne dedi!
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