Millet İttifakı'ndaki çatlağı perdelemek isteyen Meral Akşener Cihan Paçacı'nın Kılıçdaroğlu hakkındaki sözleri için bakın ne dedi!

Söz konusu açıklamalar 2 seçimdir iş birliği yapan CHP ve İYİ Parti'nin kurduğu Millet İttifakı'nda çatlak olduğunu gözler önüne sermişti.

"BAŞKASI ADINA KONUŞAMAM"

Kılıçdaroğlu, İYİ Partili Cihan Paçacı'nın kendisine yönelik sözlerine yanıt verdi. Kılıçdaroğlu, "Hepimiz ayrı ayrı partileriz. Ben veya başka bir partinin genel başkanı, ittifakı oluşturan bütün partiler adına konuşamaz. Sayın Akşener ile belli aralıklarla görüşüyoruz. İttifakla ilgili herhangi bir sorun yok" dedi.