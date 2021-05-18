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    • 18.05.2021 15:57
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    SON DAKİKA: 'den skandal sözler! Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetti! Tepkiler gecikmedi: Çapsızlıktan bir an önce vazgeçmeli

    Son dakika haberleri... Genel Başkanı , 'de partisinin grup toplantısında yaptığı konuşmada büyük bir skandala imza attı. Akşener, li Müslümanların umut olarak gördüğü hatta 'da "Erdoğan hadi gel Filistin'i özgürlüğe kavuştur" diye seslendiği Başkan Erdoğan'ı katil Netanyahu'ya benzetti ve "Sayın Erdoğan'ın li versiyonu olan Netanyahu" ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay Akşener'in bu sözlerine "İsrail’in zulmü karşısında Filistin davasının en güçlü sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız ile masum sivillerin katili Netanyahu’nun adını aynı cümlede geçirmek bile en hafif tabiriyle aymazlıktır. Sayın Akşener bu siyasi çapsızlıktan bir an önce vazgeçmelidir." diyerek tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım da "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız ile çocuk katili Netanyahu’yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır. Üslub-u beyan, ayniyle insan." ifadelerini kullandı.

    takvim.com.tr
    AJANSLAR
    Akşener'den Erdoğan'a skandal Netanyahu benzetmesi

    Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün partilerin grup toplantısı günü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Akşener, konuşmasında İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları ise bambaşka bir yerden ele aldı ve adeta siyasi tarihe geçecek skandala imza attı.

    Akşener'den Erdoğan'a skandal Netanyahu benzetmesi

    BAŞKAN ERDOĞAN'A NETANYAHU BENZETMESİ
    İYİ Parti Genel Başkanı konuşmasında şu ifadeleri kullandı "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.

    AKŞENER'İN GÖRMEZDEN GELDİĞİ ERDOĞAN ÇAĞRISI
    Meral Akşener'in görmezden geldiği bir nokta ise mazlum Filistinlilerin Erdoğan sevgisi. Geçtiğimiz hafta Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen) Türkiye halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Umm Eymen, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." dedi.

    Cuma namazından sonra Filistinliler Mescid-i Aksa'da yatıkları gösteride hep bir ağızdan Erdoğan'a sloganları yükseldi ve askeri destek çağrısı yaptılar.

    "HADİ GEL FİLİSTİN'İ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTUR"
    Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, İsrail'in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenledi ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kaldı.

    Umm Eymen, büyük bir sevinçle kameranın karşısına geçerek, "Şeyh Cerrah'ın kalbinden, Türkiye'deki halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Erdoğan'a da milyonlarca selam olsun." ifadelerini kullandı.

    Umm Eymen, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." dedi.

    Osmanlı Devleti'nin Filistin'e hakim olduğu günlere atıfta bulunan Umm Eymen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına, "Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti'ni kurun. Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım." çağrısında bulundu.

        CUMA NAMAZI SONRASI ASKERİ DESTEK ÇAĞRISI

        İşgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesinde bulunan Mescid-i Aksa'da kılınan geçtiğimiz hafta cuma namazı sonrası düzenlenen gösteride Filistinliler, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a Gazze Şeridi'ne askeri destek çağrısı yaptı.

        Filistinliler, Harem-i Şerif'te kılınan cuma namazı sonrası, Mescid-i Aksa'daki Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra arasındaki revakların altında abluka altındaki Gazze Şeridi'ne destek gösterisi düzenledi.

        Filistin ve Tevhid bayraklarının açıldığı gösteride, tekbirler ile Hamas lehine ve İsrail karşıtı sloganlar atıldı.

        Yüzlerce Filistinlinin katıldığı gösteride, ayrıca Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Gazze'ye askeri destek çağrısı yapıldı.


        "ÇAPSIZLIKTAN BİR AN ÖNCE VAZGEÇMELİDİR"
        Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözleri nedeniyle İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'e tepki gösterdi.

            Oktay, sosyal medyadan yaptığı açıklamada, Akşener'in Kudüs'te, Mescid-i Aksa'da, Filistinli çocuklar, kadınlar ve suçsuz insanlara devlet terörü uygulayan İsrail'i kınama cesareti dahi sergileyemediğini, Netanyahu ve destekçilerine ancak göstermelik bir tepki verebildiğini belirtti.

            Fuat Oktay, "İsrail'in zulmü karşısında Filistin davasının en güçlü sesi olan Sayın Cumhurbaşkanımız ile masum sivillerin katili Netanyahu'nun adını aynı cümlede geçirmek bile en hafif tabiriyle aymazlıktır. Sayın Akşener, bu siyasi çapsızlıktan bir an önce vazgeçmelidir." ifadelerini kullandı.

            AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım: "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'i şiddetle kınıyorum. Her zaman dünya mazlumlarının yanında olan Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile çocuk katili Netanyahu'yu aynı kefeye koymak en hafif tabirle; hadsizlik, cahillik ve siyasi ahlaksızlıktır. Üslub-u beyan, ayniyle insan."

            AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN TEPKİ
            AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik Merak Akşener'in bu skandal ifadelerine şu sözlerle tepki gösterdi :

                "İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Sn.Cumhurbaşkanımız hakkında kullandığı ifadeleri en şiddetli şekilde kınıyoruz. Cumhurbaşkanımızı, yaşlı, kadın çocuk çocuk demeden Filistinli Müslümanları katleden Netenyahu'ya benzetmek siyasi hayatımızdaki en büyük çirkinliklerden biridir.

                Netanyahu'nun en çok rahatsız olduğu ve İsrail zulmüne karşı küresel ölçekte oluşan bilinç ve farkındalığın mimarlarının başında Sn Cumhurbaşkanımız gelmektedir. Cumhurbaşkanımızı Netanyahu ile yan yana zikretmek sadece Netanyahu'yu sevindirme gayretidir.

                Filistin davasının en güçlü savunucusu olan Cumhurbaşkanımızı, Filistinli çocukların katilleri ile yan yana getirmek ahlak dışı bir sapmadır.

                    Gazze, Kudüs ve Batı Şeria'da Cumhurbaşkanımız hakkında bu sözü söyleyenin "Filistin düşmanlarına destek veren" bir şey yaptığından kimse şüphe duymaz. Akşener, Cumhurbaskanımız hakkındaki sözlerini Filistinli kadınların ve gençlerin yanında söylesin ve cevabını dinlesin.

                    Cumhurbaşkanımızın temsil ettiği değerler Filistin davasının savunulması, Mescidi Aksa ve Kudüs'ün aziz değerlerinin muhafazası ve statülerinin korunmasıdır. Netanyahu ise bunun tam zıddıdır. İkisini birbirine karıştırmak Netanyahu'nun kara propagandasına destek olmaktır sadece.

                    Sn Cumhurbaşkanımız, Harem-i Şerif'te krizin başladığı andan itibaren Filistin için uluslararası diplomasiyi yürüten, bu amaçla dünya liderleri ile görüşen, uluslararası kurumları harekete geçiren isimdir.

                        Bu mücadeleyi veren Cumhurbaşkanımızla çocuk katili Netenyahu'yu yan yana zikretmek, ancak Cumhurbaşkanımızın Filistin ve Mescidi Aksa için verdiği mücadeleye zarar vermek isteyenlerin gayreti olabilir.

                        Cumhurbaşkanımız içerden ve dışardan yapılan ahlak dışı saldırılara bakmadan mücadelesini sürdürüyor. Gazze'den, Kudüs'ten ve Mescidi Aksa'dan bu mücadele ve Cumhurbaşkanımız için yapılan dualara şahidiz."

                        "TERÖR ÖRGÜTÜNÜN SİYASAL UZANTILARINA BENZETSİN"
                        AK Parti Genel Başkanı Numan Kurtulmuş da "Meral Akşener'i sayın Cumhurbaşkanımız hakkında söylediği izansız sözleri dolayısı ile şiddetle kınıyoruz. Eğer Akşener, Netanyahu'yu birilerine benzetecekse "açık işbirliği - gizli ittifak" yaptıkları masum insanların katili terör örgütünün siyasal uzantılarına benzetsin." diyerek tepki gösterdi.

                            "ARSIZLIĞINDAN UTANDIM"
                            İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy: "Bu dilden, bu üsluptan, Türkiye Cumhuriyetinin Cumhurbaşkanı'nı terörist,bebek katili Netanyahu ile aynı kefeye koyan bir siyasetçimizin varlığından, arsızlığından utandım.... Allah kimseyi siyasi hırsları uğruna bu kadar zelil duruma düşürmesin.."

                            İletişim Başkanı Fahrettin Altun: "Sayın Cumhurbaşkanımızı eli kanlı bir katile benzetmek siyaset etmek değildir. Bu benzetmeyi yapanlar aynı ifadeleri Mescid-i Aksa önündeki Filistinlilerin yanında kullansınlar. Onlara en güzel cevabı yine Filistinli kardeşlerimiz ve tüm gönül coğrafyamız verecektir. Yazık."


                            Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın: "Filistin davasını bir kutsal emanet olarak taşıyan Cumhurbaşkanımızla bebek katili Netanyahu'yu aynı cümlede zikretmek sadece Siyonistleri sevindirir. Bu sakil benzetme siyaset değil bir akıl ve vicdan tutulmasıdır."

                            AK Parti TBMM Grup Başkanı Naci Bostancı ile Grup Başkanvekili Bülent Turan, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ilgili sözlerine tepki gösterdi.

                                AK Parti Grup Başkanı Naci Bostancı, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Sayın Akşener; siyasi eleştirinin de bir sınırı vardır. Bu Netanyahu benzetmesi ayıptır, kamu vicdanıyla ters düşmektir. Konuşma metninize bunu yerleştirenler size ve Türkiye siyasetine tuzak kurmuşlardır. Sayın Akşener'e bu benzetmeyi yaptıranlar Filistin meselesinde İsrail'e karşı en sert tepkiyi veren Türkiye aleyhine Netanyahu'ya dolaylı bir destek sağlamışlardır. Siyasette sözün nereye gittiğini iyi düşünmek gerek. Ayrıca böyle bir dilin anlamı siyasette el yükseltelimdir" dedi.

                                AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan da Twitter'daki açıklamasında, "Filistin davasını dünyada en yüksek sesle savunan Recep Tayyip Erdoğan'a söylenen bu sözler, tarihe ihanettir, utanmazlıktır. Meral Akşener'in bu terbiye yoksunu dili, Filistin'i/Gazze'yi ve bu davaya gönül veren milyonları üzmüş; katliamcı İsrail'i ve Netanyahu'yu sevindirmiştir. Yazık.

                                Ortağı CHP, terör örgütü PKK ile arasına mesafe koyamayan HDP'ye bakanlık dağıtırken ağzını açamayan Meral Akşener, Erdoğan'a aslan kesiliyor. Bu sahte milliyetçilikleri, dostlarınıza şirin gözükme gayretlerini ibretle izliyoruz. Milletimiz de tarih de bunları kaydediyor" ifadelerini kullandı.

                                    AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu da Twitter'da, "İP'in ucu, mandacı muhalefet zihniyetine bağlı olduğu için milli bir duruş, milli bir siyaset beklemek beyhude. Biden'ın 'desteklediği muhalefet' olarak İP ve CHP, Ermeni terör örgütü ASALA'nın yerini alan PKK'nın sözcüsü HDP ile bakanlık pazarlığında. Kendi açıkları ortaya çıkmasın diye Sayın Cumhurbaşkanımıza çirkin bir şekilde saldırıyorlar. Bu benzetme onun için." görüşünü paylaştı.

                                    AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal ise "Netanyahu benzetmesi"nin bir nefret ya da akıl tutulması olmadığına işaret ederek, "Bu, uzunca bir süredir 'dostlar grubunun' uluslararası ittifakları ile birlikte içeride ortak yürüttüğü siyasi projenin çirkin, provokatif dili. Türkiye, bunların farklı versiyonlarını geçmişte alt etti. Yine kaybedecekler." değerlendirmesinde bulundu.
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                                    Haberler Güncel SON DAKİKA: Meral Akşener'den skandal sözler! Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetti! Tepkiler gecikmedi: Çapsızlıktan bir an önce vazgeçmeli