Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bugün partilerin grup toplantısı günü. İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener de partisinin grup toplantısında partililere seslendi. Akşener, konuşmasında İsrail'in Filistin'e düzenlediği saldırıları ise bambaşka bir yerden ele aldı ve adeta siyasi tarihe geçecek skandala imza attı.
BAŞKAN ERDOĞAN'A NETANYAHU BENZETMESİ
İYİ Parti Genel Başkanı konuşmasında şu ifadeleri kullandı "Gözümüzün önünde kadınlar, çocuklar katlediliyor. Bir anlamda Sayın Erdoğan'ın İsrailli versiyonu olan Netanyahu, siyasi rakiplerini baltalamak ve bu şekilde koltuğunu koruyabilmek için gözünü kırpmadan sivillerin ve çocukların hayatlarına kastetmekten geri durmadı" dedi.
AKŞENER'İN GÖRMEZDEN GELDİĞİ ERDOĞAN ÇAĞRISI
Meral Akşener'in görmezden geldiği bir nokta ise mazlum Filistinlilerin Erdoğan sevgisi. Geçtiğimiz hafta Filistinli aktivist Fatıma Es-Sus (Umm Eymen) Türkiye halkı ve Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a selam gönderdi. Umm Eymen, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." dedi.
Cuma namazından sonra Filistinliler Mescid-i Aksa'da yatıkları gösteride hep bir ağızdan Erdoğan'a sloganları yükseldi ve askeri destek çağrısı yaptılar.
"HADİ GEL FİLİSTİN'İ ÖZGÜRLÜĞÜNE KAVUŞTUR"
Ramazan ayının ortalarından bu yana Filistinliler, İsrail'in, kendilerini evlerinden çıkararak yerlerine Yahudi yerleşimcileri iskan etme planına karşı her akşam iftar sonrası protesto gösterileri düzenledi ve hemen hemen her akşam İsrail polisinin müdahalesine maruz kaldı.
Umm Eymen, büyük bir sevinçle kameranın karşısına geçerek, "Şeyh Cerrah'ın kalbinden, Türkiye'deki halkımıza selamlarımızı gönderiyoruz. Erdoğan'a da milyonlarca selam olsun." ifadelerini kullandı.
Umm Eymen, "İki gözümün nuru Erdoğan, hadi gel Filistin'i özgürlüğüne kavuştur." dedi.
Osmanlı Devleti'nin Filistin'e hakim olduğu günlere atıfta bulunan Umm Eymen, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye halkına, "Hadi gelin ve yeniden Osmanlı Devleti'ni kurun. Sadece 500 yıl değil, binlerce yıl beraber yaşayalım." çağrısında bulundu.