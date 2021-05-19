İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, dünkü gurup toplantısında Filistin'e saldıran Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Ancak o sıra, ipe sapa gelmez laflar etti.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, eli kanlı katil Netanyahu'ya benzetme cüretini gösterdi.

Meral Akşener'e büyük tepki geldi:

Ömer Çelik: AK Parti Sözcüsü: Ahlak dışı sapma

AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı: Eleştirinin de bir sınırı var

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Bu ajan provokatör dili

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İsrail terörünü kınama cesaretı dahı sergileyememiş Akşener'in yaptığı aymazlık, siyasi çapsızlık

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızı çocuk katili netanyahu'ya benzetmek, akıl tutulmasıdır

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ahlak dışı sapma

İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu benzetmeyı,Mescid-i Aksa önündeki Filistinliler'in yanında yapsın da ne cevap alacağını görsün...

Meral Akşener, tepkiler karşısında suskun kaldı.