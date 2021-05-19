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    İYİ Parti Genel Başkanı 'in Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesine tepki yağdı!

    İYİ Parti lideri Akşener, Başkan Erdoğan’ı eleştirirken haddini aştı. Filistin kasabı Netanyahu ile kıyasladı. Küstah benzetmeye tepki yağdı: Bu benzetmeyi, Mescid-i Aksa önündeki Fiistinlier’in yanında yapsın da ne cevap alacağını görsün...

    Edepyahu!

    İYİ Parti Genel Başkanı Merak Akşener, dünkü gurup toplantısında Filistin'e saldıran Binyamin Netanyahu'ya tepki gösterdi. Ancak o sıra, ipe sapa gelmez laflar etti.

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ı, eli kanlı katil Netanyahu'ya benzetme cüretini gösterdi.

    Meral Akşener'e büyük tepki geldi:

    Ömer Çelik: AK Parti Sözcüsü: Ahlak dışı sapma

    AK Parti Grup Başkanvekili Naci Bostancı: Eleştirinin de bir sınırı var

    MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay: Bu ajan provokatör dili

    Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay: İsrail terörünü kınama cesaretı dahı sergileyememiş Akşener'in yaptığı aymazlık, siyasi çapsızlık

    AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş: Cumhurbaşkanımızı çocuk katili netanyahu'ya benzetmek, akıl tutulmasıdır

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: Ahlak dışı sapma

    İletişim Başkanı Fahrettin Altun: Bu benzetmeyı,Mescid-i Aksa önündeki Filistinliler'in yanında yapsın da ne cevap alacağını görsün...

    , tepkiler karşısında suskun kaldı.

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    Haberler Güncel İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in Başkan Erdoğan'ı Netanyahu'ya benzetmesine tepki yağdı!