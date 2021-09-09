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    • 09.09.2021 11:14
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    Son dakika: MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Son dakika haberi... Terörle mücadele amansız bir şekilde devam ediyor. Gerek yurt içinde gerek sınır ötesinde TSK, teröristlere nefes aldırmıyor. Mili Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Suriye’nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesi ile etkisiz hâle getirildi." denildi.

    6 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Terör örgütü YPG/PKK'ya nefes yok! Başarılı operasyonlarla teröristleri imha eden TSK, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettiriyor.

    6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

    Son dakika haberlerine göre MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." denildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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