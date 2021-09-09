Son dakika: MSB: 6 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Terör örgütü YPG/PKK'ya nefes yok! Başarılı operasyonlarla teröristleri imha eden TSK, yurt içi ve sınır ötesinde terörle mücadeleyi kararlı bir şekilde devam ettiriyor.

6 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Son dakika haberlerine göre MSB'den açıklama yapıldı. Yapılan açıklamada, "Terörü kaynağında yok etmeye devam ediyoruz. Suriye'nin kuzeyindeki Fırat Kalkanı bölgesinde saldırı hazırlığında oldukları belirlenen 6 PKK/YPG'li terörist, kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimizin başarılı müdahalesiyle etkisiz hale getirildi." denildi.

