SON DAKİKA: CHP İstanbul'da koltuk kavgaları! Canan Kaftancıoğlu iki ilçeyi daha kaybediyor

Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman parti içindeki iç çekişmelerle gündeme gelmeye başarıyor. Son olarak İstanbul'daki ilçelerde Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile karşılarında yer alan genel merkezdeki isimlerin tartışması gündemde.
Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancığlu'nun kavgalı oldukları halde İstanbul'da ilçeleri kaptırmamak için birlik olduklarını buna rağmen Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinde kongreleri Erdoğan Toprak ve Battal İlgezdi ikilisine karşı kaybettkilerini yazdı.
CHP'nin içindeki gelişmeler bununla da bitmedi Milliyet yazarı Zafer Şahin de "CHP'deki ekipler savaşı nereye?" başlıklı yazısında iki ilçenin daha Canan Kaftancıoğlu'nun kontrolünden çıkacağını belirtti.
İşte Zafer Şahin'in yazısındaki o kısım:
"KILIÇDAROĞLU KONTROLÜ KAYBETMEK ÜZERE"
Kemal Kılıçdaroğlu "CHP'yi yönetmek ülkeyi yönetmekten zor" dediğinde çok eleştirilmişti. Ama gelinen nokta galiba Kemal Bey'i haklı çıkardı. Kılıçdaroğlu muhalefeti dizayn edeceğim diye uğraşırken kendi partisinde kontrolü kaybetmek üzere.
"KAFTANCIOĞLU'NUN ŞİŞLİ VE MALTEPE KONGRELERİNİ KAYBETMESİ DE KESİN GİBİ"
Partide İstanbul üzerinden yaşanan ve yakında Ankara'ya da sıçraması beklenen büyük bir ekipler savaşı yaşanıyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koltuğu fena halde sallanıyor. Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinde desteklediği adaylar seçimleri kaybetti. Şişli ve Maltepe kongrelerinde de Kaftancıoğlu'nun kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.
"HEDEFTE KAFTANCIĞLU VE SALICI VAR"
Kaftancıoğlu'na karşı birlikte hareket eden Erdoğan Toprak ve Ekrem İmamoğlu'na delege üzerinde etkili Ataşehir ve Bakırköy belediye başkanları da destek veriyor. Ortak hedef önce Kaftancıoğlu sonra CHP'nin 2 numaralı koltuğunda oturan Oğuz Kaan Salıcı.