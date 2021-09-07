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    • 07.09.2021 13:04
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    SON DAKİKA: CHP İstanbul'da koltuk kavgaları! Canan Kaftancıoğlu iki ilçeyi daha kaybediyor

    Son dakika haberleri... Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, İstanbul'da CHP'nin Ümraniye ve Sultanbeyli ilçe kongrelerinin karıştığını Canan Kaftancıoğlu'nun Erdoğan Toprak'a karşı kaybettiğini yazmıştı. CHP'nin içinde sular durulmuyor. Gelen son bilgiler Şişli ve Maltepe ilçe kongrelerinde de Canan Kaftancıoğlu'nun desteklediği adayların kaybetmesine kesin gözüyle bakıldığı yönünde.

    CHP İstanbul’da koltuk kavgaları

    Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman parti içindeki iç çekişmelerle gündeme gelmeye başarıyor. Son olarak İstanbul'daki ilçelerde Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile karşılarında yer alan genel merkezdeki isimlerin tartışması gündemde.

    Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancığlu'nun kavgalı oldukları halde İstanbul'da ilçeleri kaptırmamak için birlik olduklarını buna rağmen Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinde kongreleri Erdoğan Toprak ve Battal İlgezdi ikilisine karşı kaybettkilerini yazdı.

    CHP'nin içindeki gelişmeler bununla da bitmedi Milliyet yazarı Zafer Şahin de "CHP'deki ekipler savaşı nereye?" başlıklı yazısında iki ilçenin daha Canan Kaftancıoğlu'nun kontrolünden çıkacağını belirtti.

    İşte Zafer Şahin'in yazısındaki o kısım:

    "KILIÇDAROĞLU KONTROLÜ KAYBETMEK ÜZERE"
    Kemal Kılıçdaroğlu "CHP'yi yönetmek ülkeyi yönetmekten zor" dediğinde çok eleştirilmişti. Ama gelinen nokta galiba Kemal Bey'i haklı çıkardı. Kılıçdaroğlu muhalefeti dizayn edeceğim diye uğraşırken kendi partisinde kontrolü kaybetmek üzere.

    "KAFTANCIOĞLU'NUN ŞİŞLİ VE MALTEPE KONGRELERİNİ KAYBETMESİ DE KESİN GİBİ"
    Partide İstanbul üzerinden yaşanan ve yakında Ankara'ya da sıçraması beklenen büyük bir ekipler savaşı yaşanıyor. İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu'nun koltuğu fena halde sallanıyor. Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinde desteklediği adaylar seçimleri kaybetti. Şişli ve Maltepe kongrelerinde de Kaftancıoğlu'nun kaybetmesine kesin gözüyle bakılıyor.

    "HEDEFTE KAFTANCIĞLU VE SALICI VAR"
    Kaftancıoğlu'na karşı birlikte hareket eden Erdoğan Toprak ve Ekrem İmamoğlu'na delege üzerinde etkili Ataşehir ve Bakırköy belediye başkanları da destek veriyor. Ortak hedef önce Kaftancıoğlu sonra CHP'nin 2 numaralı koltuğunda oturan Oğuz Kaan Salıcı.

        "UZUN VADEDE HEDEF KILIÇDAROĞLU SONRASI CHP'Sİ"
        Kavganın bugünkü görünür sebebi İstanbul'a hakim olma ve bir sonraki yerel seçimde dizginleri tamamen ele alma çabası. Ama uzun vadede asıl savaş Kılıçdaroğlu sonrasının CHP'si için veriliyor.

        "AKŞENER'İN İLTİFATLARI NE ANLAMA GELİYOR?"
        İmamoğlu'nun parti içi iktidar savaşında Kılıçdaroğlu'na yakın Erdoğan Toprak ile birlikte saf tutması makro hedeflerinden vazgeçtiği anlamına gelmiyor. Meral Akşener'in kendisine yönelik iltifatları İmamoğlu cephesinde farklı bir mekanizmanın işlediğinin bir göstergesi.

        "ANKARA'DA DA BİR SAVAŞ GÖRÜLÜYOR"
        İstanbul'daki kadar olmasa da şiddetli bir ekipler kavgası da 19 Eylül'de Ankara'da gerçekleştirilecek Etimesgut ilçe kongresi için yaşanıyor. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın CHP ile ilişkisi de sorunlu. Yavaş ile Yenimahalle ve Çankaya belediye başkanları arasında soğuk rüzgârlar esiyor. Anadolu'da ise birçok ilde genel merkezle il yönetimleri arasında mahkemelere taşınan sıkıntılar var.
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        Haberler Güncel SON DAKİKA: CHP İstanbul'da koltuk kavgaları! Canan Kaftancıoğlu iki ilçeyi daha kaybediyor
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