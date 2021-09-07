SON DAKİKA: CHP İstanbul'da koltuk kavgaları! Canan Kaftancıoğlu iki ilçeyi daha kaybediyor

Cumhuriyet Halk Partisi, her zaman parti içindeki iç çekişmelerle gündeme gelmeye başarıyor. Son olarak İstanbul'daki ilçelerde Canan Kaftancıoğlu ve Ekrem İmamoğlu ile karşılarında yer alan genel merkezdeki isimlerin tartışması gündemde.

Geçtiğimiz günlerde Sabah gazetesi yazarı Mahmut Övür, Ekrem İmamoğlu ile Canan Kaftancığlu'nun kavgalı oldukları halde İstanbul'da ilçeleri kaptırmamak için birlik olduklarını buna rağmen Ümraniye ve Sultanbeyli ilçelerinde kongreleri Erdoğan Toprak ve Battal İlgezdi ikilisine karşı kaybettkilerini yazdı.

CHP'nin içindeki gelişmeler bununla da bitmedi Milliyet yazarı Zafer Şahin de "CHP'deki ekipler savaşı nereye?" başlıklı yazısında iki ilçenin daha Canan Kaftancıoğlu'nun kontrolünden çıkacağını belirtti.

İşte Zafer Şahin'in yazısındaki o kısım:

"KILIÇDAROĞLU KONTROLÜ KAYBETMEK ÜZERE"

Kemal Kılıçdaroğlu "CHP'yi yönetmek ülkeyi yönetmekten zor" dediğinde çok eleştirilmişti. Ama gelinen nokta galiba Kemal Bey'i haklı çıkardı. Kılıçdaroğlu muhalefeti dizayn edeceğim diye uğraşırken kendi partisinde kontrolü kaybetmek üzere.