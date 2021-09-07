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    • 07.09.2021 11:30
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    Millet İttifakı'nda krizin fitilini ateşleyen video! İP'ten "Kılıçdaroğlu tekil konuşuyor" tepkisi

    Millet İttifakı'nın 2023 seçimleri öncesi adaylık krizi her geçen gün derinleşiyor. İP lideri Meral Akşener, CHP lideri Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nun yanında saf tutarken Kılıçdaroğlu ise yaptığı tekil konuşmalarla adaylığını çoktan açıklamış durumda. Kılıçdaroğlu'nun "ben" odaklı konuşmaları ittifak ortağı İP'te gerginliğe neden oldu. İttifakın 2023 seçimlerini görüp göremeyeceği merak konusu. İşte detaylar...

    İP’ten Kılıçdaroğlu tekil konuşuyor tepkisi

    CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından gençlere seslendiği bir video paylaştı. Kılıçdaroğlu videosunda, iktidar olmaları durumunda ilk 6 ayda neler yapacaklarını gençlere anlattı. Fakat videoda öyle bir detay vardı ki ittifakta krizin fitilini ateşledi.



    "BEN" ODAKLI SÖZLER GERGİNLİK YARATTI
    Kılıçdaroğlu'nun son zamanlarda olduğu gibi bu videoda da ittifaktan ziyade "ben" odaklı cümleler kurması ittifak ortağı İP'te sinirleri gerdi.



    İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak tekil konuştuğunu söyledi.



    Gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız.

    Madem birlikte bir hükümet kuracağız, bunları bize sordunuz mu? Öncesinde bir program yapmadan bu tür açıklamalar doğru değil. Bir taahhüt varsa, bunu CHP veya İYİ Parti yapacaksa, ortaklarıyla görüşmeli, karşılıklı görüş alındıktan sonra açıklanmalı…" dedi.



    AKŞENER'İN İMAMOĞLU HAMLESİ
    İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) Yenikapı'da düzenlenen 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlamalarına katılmıştı. Burada bir konuşma yapan Akşener, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu Fatih Sultan Mehmet'e benzetmişti. Akşener'in İmamoğlu güzellemesi Kılıçdaroğlu'na karşı İmamoğlu'nu destekleme hamlesi olarak okunmuştu.

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