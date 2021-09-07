Millet İttifakı'nda krizin fitilini ateşleyen video! İP'ten "Kılıçdaroğlu tekil konuşuyor" tepkisi





İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı Kılıçdaroğlu'nun sürekli olarak tekil konuştuğunu söyledi.





Gazeteci Muharrem Sarıkaya'ya konuşan Paçacı, "Gençlere, esnafa, çiftçiye, KHK'lılara vaatlerde bulunuyor. Bu vaatler bizim açımızdan da olmaz şeyler, karşı çıktığımız durumlar değil. Ama biz ortak bir hükümet için ittifak halindeysek, en azından öncesinde bunları ortaklaşa kararlaştırmalı ve ortak bir dille birlikte açıklamalıyız.