Yine İETT yine arıza: Bu kez adres Pendik! CHP'li İBB çözüm bulamıyor

İBB'DEN ŞOFÖRLERE TEHDİT

CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı. CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklanmıştı.

Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklanmıştı.