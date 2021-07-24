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    • 24.07.2021 10:16
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    İETT vatandaşları taşıyacağına vatandaşlar İETT otobüsünü taşıdı!

    İstanbul Sarıyer'de arıza yapan İETT otobüsünün yolcular tarafından itilerek rampadan çıkarıldığı anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.

    Sarıyer'de arızalanan İETT otobüsünü yolcuların ittiği anlar kamerada
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    Olay dün öğle saatlerinde Maden Mahallesi, Eski Zekeriyaköy Caddesi üzerinde meydana geldi. İçindeki yolcularla birlikte Zekeriyaköy'e doğru seyir halindeki İETT otobüsü rampaya gelince aniden arıza yaptı.



    Motoru çalışmaya devam ettiği halde rampadan çıkamayan otobüs için yolcular harekete geçti.



    Otobüsten inen yolcular hep birlikte İETT otobüsünü iterek rampadan çıkardı. O anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerası ile kaydedildi.

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    Asıl hedefteki isim konuştu!
    Haberler Güncel İETT vatandaşları taşıyacağına vatandaşlar İETT otobüsünü taşıdı!