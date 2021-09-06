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    • 06.09.2021 10:53
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    CHP'li İBB'de yine metrobüs hezimeti! Okulların açıldığı ilk günde patladılar

    Bugün tüm Türkiye'de okulların başlama heyacanı yaşandı. Milyonlarca öğrenci uzun bir aradan sonra eğitim ve öğretim hayatının ilk ders zilini duydu. Fakat metrobüs ile okullarına yetişecek olanlar büyük bir şokla güne başladı. CHP'li İstanbul Büyükşehir Belediyesi yine vatandaşları metrobüs sıralarında kitledi. Okulların başladığı ilk günde hiçbir hazırlığın yapılmadığı metrobüs seferleri vatandaşları çileden çıkardı. İşte İBB'nin okulların ilk gününde sınıfta kaldığı anlar...

    CHP’li İBB’de yine metrobüs hezimeti!

    CHP'li İBB'de gün geçmiyor ki yeni bir vukuat yaşanmasın! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sözde hizmet' PR'ları yaparken vatandaşlar hizmetsizlikten çileden çıkmış durumda.

    OKULLARIN İLK GÜNÜNDE NE PLAN VAR NE PROGRAM
    Tüm Türkiye bugün okulların başlama heyecanlı ile güne uyanırken metrobüsü kullananlar için ise gün çok çileli başladı. CHP'li İBB okulların açılmasına karşın metrobüs seferlerinde sınıfta kaldı. Yoğunluğun su götürmez bir gerçekle meydana geleceğini bile bile sıfır planlama yapan İBB ekipleri vatandaşları çılgına çevirdi.

    İSTANBUL KİMLERE EMANET?
    Saat 08.00 sularında Zincirlikuyu durağında ve birçok metrobüs duraklarında hezimet yaşandı. Vatandaşlar az sayıdaki duraklarda saatlerce durakaldı. O anları ise telefona kaydeden vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi.

    Sert bir dille CHP'li belediyelere tepki gösteren vatandaşlar, "CHP'li Ekrem İmamoğlu, okullar açılıyor İETT'ler bedava olacak. Tabii ki otobüs yok İstanbul kimlere emanet" şeklinde veryansın etti.

    METROBÜS KUYRUĞU

    Bazı vatandaşlar da, "Okullar açılmadan evvel bari bakım yapın şu metrobüslere! Zeytinburnu'dan Bahçelievler'e kadar oluşan metrobüs kuyruğu anlık" şeklinde tepki gösterdi.

        Geçtiğimiz günlerde de Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yapmıştı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten inmişti.
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        CHP’li İBB’de yine metrobüs hezimeti!
        Haberler Güncel CHP'li İBB'de yine metrobüs hezimeti! Okulların açıldığı ilk günde patladılar
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