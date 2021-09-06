CHP'li İBB'de yine metrobüs hezimeti! Okulların açıldığı ilk günde patladılar

CHP'li İBB'de gün geçmiyor ki yeni bir vukuat yaşanmasın! İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 'sözde hizmet' PR'ları yaparken vatandaşlar hizmetsizlikten çileden çıkmış durumda.
OKULLARIN İLK GÜNÜNDE NE PLAN VAR NE PROGRAM
Tüm Türkiye bugün okulların başlama heyecanlı ile güne uyanırken metrobüsü kullananlar için ise gün çok çileli başladı. CHP'li İBB okulların açılmasına karşın metrobüs seferlerinde sınıfta kaldı. Yoğunluğun su götürmez bir gerçekle meydana geleceğini bile bile sıfır planlama yapan İBB ekipleri vatandaşları çılgına çevirdi.
İSTANBUL KİMLERE EMANET?
Saat 08.00 sularında Zincirlikuyu durağında ve birçok metrobüs duraklarında hezimet yaşandı. Vatandaşlar az sayıdaki duraklarda saatlerce durakaldı. O anları ise telefona kaydeden vatandaşlar sosyal medyadan sert tepki gösterdi.
Sert bir dille CHP'li belediyelere tepki gösteren vatandaşlar, "CHP'li Ekrem İmamoğlu, okullar açılıyor İETT'ler bedava olacak. Tabii ki otobüs yok İstanbul kimlere emanet" şeklinde veryansın etti.
METROBÜS KUYRUĞU
Bazı vatandaşlar da, "Okullar açılmadan evvel bari bakım yapın şu metrobüslere! Zeytinburnu'dan Bahçelievler'e kadar oluşan metrobüs kuyruğu anlık" şeklinde tepki gösterdi.