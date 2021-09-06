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    Alev Alatlı algılara karşı hakikati savundu! Birçok kişi destek verirken muhalefet trolleri linç girişiminde bulundu

    Usta yazar Alev Alatlı, siyaset üretemeyen muhalefetin kendine malzeme edindiği açlık tiyatosuna ilişkin "Siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" ifadelerini kullandı. "CHP sol parti değil, elitist muhafazakar bir partidir" diyen Alatlı, "CHP solculuğu ise durum komedisi" dedi. Usta yazarın algılara karşı hakikatleri savunduğu çarpıcı tespitleri sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Alatlı'ya destek verdi.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Alev Alatlı algılara karşı hakikati savundu!

    Türk edebiyatının usta kalemi Alev Alatlı, gündeme ilişkin dikkat çeken tespitlerde bulundu.

    Alatlı, Türk milletinin zor zamanlarda kenetlendiğini söyleyerek "Milletçe saklı bir gücümüz var gibidir, bunu 15 Temmuz'da gördük. O gece, ülke halkına sevgim, saygım bir kere daha yenilendi" dedi.



    CHP'nin sol bir parti olmadığını söyleyen usta yazar, "CHP sol parti değil, elitist muhafazakar bir partidir. CHP solculuğu ise durum komedisi' gibi" ifadelerini kullandı.

    Zillet İttifakı'nın iftira, yalan, kara propaganda ve kirli algı oyunları üzerinden kurguladığı 'açlık' oyunlarını da değerlendiren Alev Alatlı, açlığın siyasi bir söylem olarak Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmediğini vurguladı.

    Alatlı, "Bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" şeklinde konuştu.

    Türkiye'de koşulların eskisi gibi olmadığının altını çizen usta kalem, "Türkiye'nin karnı doydu. Tokuz, çok şükür. Oysa ben eve çamaşıra gelen bir teyze hatırlarım; çocukları açlıktan ağladığında sussunlar diye dövdüğünü anlatırdı. Abartmış olduğunu düşünmek istiyorum ama gördüklerim doğruluyor. Çok şükür, bugün artık açlıktan ziyade açgözlülük var. Açlık görecelidir, mutlak açlık, alınması gereken günlük besinden mahrum olmaktır. Ben gerçek açlığın ne demek olduğunu bizzat yaşadım, gördüm. O yüzden, siyasi bir söylem olarak açlık Türkiye'nin bugünkü koşullarında inandırıcı gelmiyor. Bir de, bizler komşumuz açken tok uyuyamayan insanlarız. Bizde acından ölen kimse olmaz" değerlendirmesini yaptı.



    "ALGILARA KARŞI HAKİKATİ SAVUNDU"
    Alev Alatlı'nın açlığın siyasi malzeme edilmesinin inandırıcı olmadığını vurguladığı ve "CHP'nin solculuğu durum komedisi" ifadelerini kullandığı çarpıcı açıklamaları gündem oldu.

    Sosyal medya kullancıları açıklamalara büyük bir destek verirken, Alatlı'nın algılara karşı hakikati savunduğunu ifade etti.



        "CHP İÇİN DÜŞÜNCE ÖZGÜRLÜĞÜ ÖVGÜLER DÜZÜLÜNCE İŞLER"
        Konuya ilişkin görüş bildiren bir Twitter kullancısı, "Alev Alatlı "açlık yok,aç gözlülük var" dediği andan itibaren aç gözlü bütün CHP'li troller, "CHP solculuğu komedididir" dediğinden beri CHP'li siyasetçiler Alev Alatlı'ya saldırmaya başladı. CHP'liler için düşünce özgürlüğü sadece CHP'ye övgüler düzdüğünüzde işler!!!" açıklamasında bulundu.



        "ALATLI O KADAR HAKLI Kİ..."
        Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Alev Alatlı demiş ki "CHP sol parti değil, elitist muhafazakar partidir, CHP solculuğu ise durum komedisi." O kadar haklı ki…" paylaşımını yaparak düşüncülerini dile getirdi.



        "ONU DA ARTIK YANDAŞ DİYE LİNÇ EDERLER"
        Twitter'da yapılan bir paylaşımda ise "Alev Alatlı "açlık yok aç gözlülük var" dedi ya onu da artık yandaş diye linç ederler" ifadelerine yer verildi.



            "BÜTÜN AÇGÖZLÜLER SALDIRIYA GEÇTİ"
            Alev Alatlı'nın sözleri üzerine linç edildiğini vurgulayan bir Twitter kullancısı, "Alev Alatlı "açlık yok, aç gözlülük var" dediği an bütün aç gözlüler saldırıya geçti. Atasözüdür; Açgözlü her zaman yoksuldur. Gözü doymayanın ne midesi doyar ne de yüreği" paylaşımında bulundu.
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            Haberler Güncel Alev Alatlı algılara karşı hakikati savundu! Birçok kişi destek verirken muhalefet trolleri linç girişiminde bulundu
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