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    • 06.09.2021 19:13
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    Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 teröristin hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

    2 PKK’lı terörist etkisiz hale getirildi

    Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.


    Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.



    BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4
    Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." bilgisine yer verildi.



    İşte o paylaşım;
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    Haberler Güncel Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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