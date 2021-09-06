Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: Irak'ın kuzeyinde 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyon bölgesi ile Zap bölgesinde tespit edilen 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarından açıklama yapıldı.
BUGÜN ETKİSİZ HALE GETİRİLEN TERÖRİST SAYISI 4
Açıklamada, "Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu." bilgisine yer verildi.
İşte o paylaşım;
Terör örgütü PKK'yı vurmaya devam ediyoruz.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 6, 2021
Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Yıldırım operasyonu bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist ile Zap bölgesinde tespit edilen 1 PKK'lı terörist hava harekâtlarıyla etkisiz hâle getirildi. Bugün etkisiz hale getirilen terörist sayısı 4 oldu pic.twitter.com/wfdrM3hHOz