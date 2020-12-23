TACİZE UĞRAYAN KADINLAR İSTİFA KARARI ALINCA GENEL MERKEZ HAREKETE GEÇTİ

CHP Genel Merkezi ve parti yönetimi içerideki tecavüz ve tacizlere net bir tavır sergilememekle sert şekilde eleştirildiği dönemde yaşanan yeni olay için harekete geçti. İstifa kararı alan kadınlar parti genel merkezine davet edildi.

KAFTANCIOĞLU BUNU HEP YAPIYOR

Birçok kez sözde kadın hakları savunuculuğu ile çıkışlar yapan Canan Kaftancıoğlu, CHP'nin içindeki taciz ve tecavüz furyasının önüne geçmek için ya sessiz kalmayı ya da olayın üstünü örtecek hamleler yapmayı tercih ediyor. Kaftancıoğlu, taciz ve tecavüz olaylarına karşı tutumu ile okların hedefindeki CHP'lilerin başında geliyor.