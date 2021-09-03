SON DAKİKA: Sözcü gazetesi yazarı Emin Çölaşan başörtülü teğmene hakaret etti! Darbeci orduya özlemini dillendirdi

Bulduğu her fırsatta AK Parti hükümetine karşı yalanlar savuran ve tehditten hakaretten vazgeçmeyen Emin Çölaşan'ın bu aralar yine hazımsızlığı üstünde. Çölaşan'ın şimdiki derdi de geçtiğimiz gün Kara Harp Okulu'ndan mezun olan ilk başörtülü teğmen olan Müberra Öztürk'e hakaret etti. Bununla da kalmadı bir dönem tek bildiği darbe yapmak olan TSK'ya özlemini dile getirdi.
İşte Emin Çölaşan'ın yazısındaki o skandal ifadeler:
Bir zamanlar oğullarının yemin törenlerine alınmayan anneleri yok sayan Emin Çölaşan "Sevgili okurlarım, bizi artık çok farklı bir Türkiye'de yaşamaya zorluyorlar. Karşımıza hiç de alışık olmadığımız manzaralar çıkarılıyor." ifadeleriyle yazısına başladı.
BAŞÖRTÜLÜ TEĞMEN MÜBERRA ÖZTÜRK'E HAKARET
Çölaşan, Kara Harp Okulu'ndan 5.'lik derecesiyle mezun olan Teğmen Müberra Öztürk'e de hakaretler savurdu "Harp Okulunda başı örtülü kız öğrenciler de okuyor (muş). Onlardan birini birkaç gün önce izledik. Teğmen olmuştu. Diploma törenine kafasındaki türbanla çıktı. Diplomasını Genelkurmay Başkanı verdi. Bundan sonra görev alacağı her askeri birlikte örtüsüyle çalışacak, günah olur diye saçları asla görünmeyecek. Belki bu nedenle önü açılacak ve zamanı geldiğinde generalliğe terfi ettirilecek!" diyerek peygamber ocağı olan Türk ordusunun bir subayına da hakaret etti.
DARBECİ ORDUYA ÖZLEM
Darbe sevici yazar, bununla da kalmadı. Yazısının devamında Türkiye'nin ilerlemesindeki en büyük engellerden olan darbeci komutanlara özelemini dile getiren satırlar kalema aldı. Çöaşan "Millete yakınlaşan milletle bir araya gelen TSK'nın Bizim geçmişte bir ordumuz vardı… Atatürk'ün ordusu idi. İktidarda olan partinin siyasetine alet edilmezdi. Bugünkü olanaklara belki sahip değildi ama biz o ordumuzla her zaman gurur duyardık. AKP iktidarı o orduyu komuta kademelerinden başlayarak sildi attı ve yaptığı atamalarla sindirdi. Şimdi yerine yenisini koyuyor." dedi.
ÇEVİK BİR'E "DARBE YAPMAYACAK MISINIZ?" SORUSU
Hürriyet'in eski Genel Yayın Yönetmeni Ertuğrul Özkök, 2012 yılında hazırlanan 28 Şubatr belgeselinde Emin Çöalaşan'ın Çevik Bir'e Genelkurmay Karargahı'nda "Siz onu bırakın darbe yapacak mısınız? Yapmayacak mısınız?" sorusunu yönelttiğini ifade etti. Çölaşan ise sorunun bu şekilde değil "Paşam gerekirse silah kullanacak mısınız?" şeklinde olduğunu ifade etmişti.
TSK'NIN İLK BAŞÖRTÜLÜ TEĞMENİ MÜBERRA ÖZTÜRK
Rize'nın Ardeşen ilçesinde yaşayan Müberra Öztürk, liseyi bitirdikten sonra 2017'de girdiği sınavlarda, Kara Harp Okulu'nun ilk başörtülü öğrencisi oldu.