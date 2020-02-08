SAYIŞTAY

Özellikle hükümet karşıtı algı oluşturma maksadıyla birçok asılsız habere imza atan Sözcü yazarı Emin Çölaşan 'ın son skandalıadlı köşe yazısı ndaki iddiaları oldu.Emin Çölaşan, 6 Şubat 2020 tarihli köşe yazısındaşeklinde kamuoyunu yanıltma maksatlı asılsız bir bilgi paylaştı.

Fakat yazıda verilen bilginin siyasi algı yaratma amaçlı olup, gerçeği yansıtmadığı ortaya çıktı.





GERÇEK: SAYIŞTAY'IN BU YETKİSİ KALDIRILMADI

6085 sayılı Sayıştay Kanununun 78 inci maddesine göre , Çölaşan'ın iddiaları aksine ceza kanunlarına göre suç teşkil eden fiiller hakkında suç duyurusunda bulunmaya devam ediyor.





6085 sayılı Sayıştay Kanunu'nun 78'inci maddesi "Denetim ve incelemeler sırasında suç teşkil eden bir fiile rastlandığı takdirde suç duyurusunda bulunulmasına ilişkin yöntemi" düzenlemiştir.







Böyle bir durumda denetçi, delilleri toplayıp yargılama dairesinde incelenmek üzere Başkanlığa bildirir. İlgili daire on beş gün içinde yapılacak inceleme sonucunda toplanan ilk delillerin kamu davası açılmasını gerektirecek nitelikte görülmesi halinde, ilgili kamu idaresine veya Cumhuriyet savcılığına gönderilmesine karar verir. İşlemler ve sonrasındaki takip süreci Sayıştay Başsavcılığınca yerine getirilir. Faaliyet Raporunda bu bilgilere yer verilir.





HERKES SUÇ DUYURUSUNDA BULUNABİLİR VE BULUNUYOR

Kaldı ki, suç teşkil eden hususlarla ilgili olarak herkes suç duyurusunda bulunabilir. Geçtiğimiz süre içinde CHP milletvekilleri de Sayıştay raporlarında yer alan hususlarla ilgili olarak suç duyurusunda bulunmaktadır.







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