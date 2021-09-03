Yerlilik oranı en yüksek askeri araç Pusat göreve talip

Savaş ve operasyon modlarında alanı hızlı terk etmek gerektiğinde hem batarya hem dizel motordan alınan enerjiyle ivmelenmeyi artırıp bu süreyi kısaltmayı amaçladıklarını ifade eden Ergün, "Asıl yapmak istediğimiz ise aracı sadece elektrik motoruyla çalıştırıp yaklaşık 30 kilometre menzilde sessiz operasyonlar yapmak." diye konuştu.

Ergün, ekonomik modda normal seyir halindeyken dizel motor ve bataryanın verimli kullanılmasını, arazi modunda ise arazi koşullarına uygun daha yüksek torkta daha yüksek verimliliği hedeflediklerini kaydetti.

Araç içerisindeki ekranlardan ihtiyaca uygun modların seçilebildiğini anlatan Ergün, ayrıca bu ekranlardan aracın hangi modda nasıl davrandığının izlenebildiğini, araçla ilgili tüm bilgilere ulaşmanın mümkün olduğunu, araçla ilgili fonksiyonların kontrol ve komuta edilebildiğini söyledi.

Konvansiyonel Pusat'ın temel testlerden geçtiği bilgisini veren Ergün, hibrit aracın konsept seviyesinde olduğunu ve ilerleyen dönemde bu araçla ilgili testlerin de başlayacağını söyledi.