Ertuğrul Özkök'ün ruh sağlığının bozuk olduğu yazan Emin Çölaşan, "Narsist oldu, kendisini ilah gibi görüyor… Köşesinde her gün çok özel fotoğraflarını kullanıyor" ifadelerini kullandı.

Özkök'ün 'Emin Çölaşan'la döneklik üzerine bir helalleşme' başlıklı yazısına atıfta bulunan Çölaşan, şunları kaydetti:

"ÖZKÖK RESMEN SAPITTI"

"Özkök'ün ruhsal durumu giderek kötüleşiyor. Resmen sapıttı. Magazine, belden aşağı konulara girdi ve üstelik yalan söylemeye daldı.

Narsist oldu, kendisini ilah gibi görüyor… Köşesinde her gün çok özel fotoğraflarını kullanıyor, 75 yaşından sonra yerli yabancı kadın artistlere, mankenlere ve genç kızlara hava atıyor.

ERTUĞRUL ÖZKÖK NE DEMİŞTİ?

Derin Hürriyet'in suikastçısı Ertuğrul Özkök, dünkü yazısında Emin Çölaşan'ı hedef almış, "Malum Emin'le bitip tükenmek bilmeyen bir meselemiz var... Döneklik ve dans etmek... O, bana "Döneksin" diyor ha babam vuruyor, ben de "Evet döneğim ama vurmadan bir dinle" diyorum... Sonunda karşı karşıya geldik ve nihai bir hesaplaşma, pardon helalleşme yaptık. Bu konuya bir daha döner miyiz bilmiyordum ama Türk medya tarihi için de küçük bir dipnot olur belki... Ne de olsa 30 yıldır bu ülkenin bazı gazetecileri kendini Tanrı sayıp ötekileri döneklikle suçluyor. Belki gençlere de "zamanın ruhu"nu anlamak bakımından yardım eder" ifadelerini kullandı.