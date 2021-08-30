Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 31.08.2021 00:19
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 31.08.2021 00:44
    ABONE OL

    Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi Teğmen Müberra Öztürk diplomasını Genelkurmay Başkanının elinden aldı

    Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi olan Teğmen Müberra Öztürk, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törende Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in elinden diplomasını aldı. Öztürk'ün eğitimini 5'incilikle tamamlayarak sergilediği başarı 'laiklik' kisvesi adı altında her fırsatta İslam'ı, Müslümanları ve bu ülkenin toplumsal değerlerini hedef alan, nice anneleri ve eşleri sırf başörtülü olduğu için askeri törenlere, üniversitelere almayan zihniyete de en güzel cevap oldu.

    takvim.com.tr
    Özel haber
    Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi!

    Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve diğer siyasetçilerin katıldığı törenle gerçekleştirildi.



    Törende Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi olan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in elinden aldı.




    Eğitimini 5'incilikle tamamlayan Teğmen Öztürk ve Güler, tören sonrası birbirlerine selam durdu.

    7'DEN 70'E HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI
    30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi Teğmen Müberra Öztürk'ün eğitiminde sergilediği başarı, 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı.

    LAİKLİK MASKESİ ALTINDA BAŞÖRTÜSÜNE SALDIRANLARA EN GÜZEL CEVAP OLDU
    28 Şubat postmodern darbe girişiminin şakşakçısı olan, her fırsatta İslam'ı, Müslümanları ve bu ülkenin toplumsal değerlerini hedef alan, nice anneleri ve eşleri sırf başörtülü olduğu için askeri törenlere, üniversitelere almayan zihniyetin tezahürü olan CHP ve yandaşı güruhun laiklik maskesine sığınarak başörtülüleri hedef almasına en güzel cevap Teğmen Müberra Öztürk oldu.

    Sosyal medya kullancıları Öztürk'e tebriklerini ileten mesajlar yayımladı.



    "BU KARENİN KIYMETİNİ BİLSENİZ..."
    Gazeteci Recep Yeter, "Bu karenin benim için kıymetini bilseniz..." ifadelerini kullanarak Kara Harp Okulu'nu 5. olarak bitiren Teğmen Müberra Öztürk'ü tebrik etti.

    Yeter paylaşımında, "Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nu 5. olarak bitiren Teğmen Müberra Öztürk şiltini Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den aldı. Güler ve Öztürk, tören sonrası birbirlerine selam durdu. #ZaferBayramıKutluOlsun (Bu karenin benim için kıymetini bilseniz..)" ifadelerini kullandı.




        "NEREDEN NEREYE GELDİK"
        Twitter hesabından paylaşımda bulunan bir sosyal medya kullanıcısı, "Nereden nereye geldik çok şükür tam özgürlük eşitlik mücadelemize yolumuzda devam" ifadelerini kullanarak duygularını dile getirdi.




        "ZİNCİRLER KIRILDI"
        Bir başka sosyal medya kullancısı ise, "Zincirler kırıldı. Kara Harp okulu başörtülü ilk öğrencisini mezun etti. Müberra Öztürk artık bir Teğmen" paylaşımını yaptı.



        Sabah Gazetesi Haber Koordinatörü Kenan Kıran, Twitter'dan Müberra Öztürk ile ilgili yaptığı paylaşımda başörtüsü yasağının ilk olarak 1964 yılında başladığını hatırlattı ve dönemin Başbakanı günümüz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 30 Eylül 2013 tarihinde kaldırıldığını ifade etti.




            Konuya ilişkin paylaşımlarını sürdüren Kıran, 2008 yılında Manisa'da düzenlenen yemin törenine, 40 yaşın altındaki başörtülü asker yakınlarının alınmadığı törene ilişkin de bir görsel paylaştı.

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

            GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
            Afganistan’dan çekilme süreci tamamlandı
            Haberler Güncel Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi Teğmen Müberra Öztürk diplomasını Genelkurmay Başkanının elinden aldı
                SON DAKİKA