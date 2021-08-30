Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi Teğmen Müberra Öztürk diplomasını Genelkurmay Başkanının elinden aldı

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni, bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler ve diğer siyasetçilerin katıldığı törenle gerçekleştirildi.
Törende Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi olan Teğmen Müberra Öztürk, diplomasını Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'in elinden aldı.
Eğitimini 5'incilikle tamamlayan Teğmen Öztürk ve Güler, tören sonrası birbirlerine selam durdu.
7'DEN 70'E HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI
30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi Teğmen Müberra Öztürk'ün eğitiminde sergilediği başarı, 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı.
LAİKLİK MASKESİ ALTINDA BAŞÖRTÜSÜNE SALDIRANLARA EN GÜZEL CEVAP OLDU
28 Şubat postmodern darbe girişiminin şakşakçısı olan, her fırsatta İslam'ı, Müslümanları ve bu ülkenin toplumsal değerlerini hedef alan, nice anneleri ve eşleri sırf başörtülü olduğu için askeri törenlere, üniversitelere almayan zihniyetin tezahürü olan CHP ve yandaşı güruhun laiklik maskesine sığınarak başörtülüleri hedef almasına en güzel cevap Teğmen Müberra Öztürk oldu.
Sosyal medya kullancıları Öztürk'e tebriklerini ileten mesajlar yayımladı.
"BU KARENİN KIYMETİNİ BİLSENİZ..."
Gazeteci Recep Yeter, "Bu karenin benim için kıymetini bilseniz..." ifadelerini kullanarak Kara Harp Okulu'nu 5. olarak bitiren Teğmen Müberra Öztürk'ü tebrik etti.
Yeter paylaşımında, "Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu'nu 5. olarak bitiren Teğmen Müberra Öztürk şiltini Genelkurmay Başkanı Yaşar Güler'den aldı. Güler ve Öztürk, tören sonrası birbirlerine selam durdu. #ZaferBayramıKutluOlsun (Bu karenin benim için kıymetini bilseniz..)" ifadelerini kullandı.