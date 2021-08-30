Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi Teğmen Müberra Öztürk diplomasını Genelkurmay Başkanının elinden aldı







Eğitimini 5'incilikle tamamlayan Teğmen Öztürk ve Güler, tören sonrası birbirlerine selam durdu.



7'DEN 70'E HERKESİN TAKDİRİNİ KAZANDI

30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99. yıl dönümünde Kara Harp Okulu tarihinin ilk başörtülü öğrencisi Teğmen Müberra Öztürk'ün eğitiminde sergilediği başarı, 7'den 70'e herkesin takdirini kazandı.



LAİKLİK MASKESİ ALTINDA BAŞÖRTÜSÜNE SALDIRANLARA EN GÜZEL CEVAP OLDU

28 Şubat postmodern darbe girişiminin şakşakçısı olan, her fırsatta İslam'ı, Müslümanları ve bu ülkenin toplumsal değerlerini hedef alan, nice anneleri ve eşleri sırf başörtülü olduğu için askeri törenlere, üniversitelere almayan zihniyetin tezahürü olan CHP ve yandaşı güruhun laiklik maskesine sığınarak başörtülüleri hedef almasına en güzel cevap Teğmen Müberra Öztürk oldu.



Sosyal medya kullancıları Öztürk'e tebriklerini ileten mesajlar yayımladı.