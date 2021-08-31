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    Mahkemeler açılıyor mu? Adli tatil bitti mi? 2021 adli tatil ne zaman bitiyor?

    Adli tatil bitti mi? 2021 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil döneminde tutuklusu bulunan ve acil nitelik taşıyan davaların dışında diğer davaların görülmesine ara verilmişti. Tatilin ne zaman sona ereceği merak edilen bilgilerden birisi olmuştu. Peki; 2021 adli tatil bitti mi? Adli tatil ne zaman bitiyor?

    takvim.com.tr
    Adli tatil bitti mi? 2021 adli tatil ne zaman bitiyor? Mahkemeler açılıyor mu?

    2021 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil bitti mi? 2021 yılında adli tatilin ne zaman biteceği arama motorlarında sorgulanıyor. Mahkemelerde adli tatilin sona ermesiyle birlikte birçok mahkeme de yeniden görülmeye başlanacak. Peki; 2021 adli tatil ne zaman bitiyor? Adli tatil bitti mi? Acil davalar dışında diğer davaların görülmesine ara verilmişti.

    ADLİ TATİL BİTTİ Mİ?

    Yarın başlayacak yeni adli yıl dolayısıyla Yargıtay'ın yeni binasında tören düzenlenecek.

    Hakimler ve Savcılar Kurulu Genel Sekreterliği'nin genelgesiyle 20 Temmuz'da başlayan adli tatil boyunca, adliyelerde görev yapan nöbetçi mahkemeler, tutuklusu olan ve acil nitelik taşıyan davalara baktı. Diğer davalara ise yeni adli yıla kadar ara verildi.

    Yüksek yargı organları Danıştay ve Yargıtay'da da bu süreçte nöbetçi heyetler görev yaptı. Anayasa Mahkemesi ise adli tatil kapsamında yer almadı.

    Adli tatilin sona ermesinin ardından 2021-2022 adli yılı yarın (1 Eylül) günü törenle başlayacak.

    YENİ HİZMET BİNASININ AÇILIŞI OLACAK

    Yargıtay Başkanlığınca yeni adli yıl dolayısıyla yarın 2021-2022 adli yıl açılış töreni düzenlenecek. Yargıtay Başkanlığının yapımı tamamlanan yeni hizmet binasının açılışının da yapılacağı törene, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak. Törende, Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca ve Türkiye Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu birer konuşma yapacak.

    ADLİ TATİL SÜRESİ

    Hukuk Muhakemeleri Kanunu (Kanun No:6100)

    MADDE 102 – (1) Adli tatil, her yıl yirmi temmuzda başlar, otuzbir ağustosta sona erer. Yeni adli yıl bir eylülde başlar."

    MADDE 103- (1) Adli tatilde, ancak aşağıdaki dava ve işler görülür:
    a) İhtiyati tedbir, ihtiyati haciz ve delillerin tespiti gibi geçici hukuki koruma, deniz raporlarının alınması ve dispeçci atanması talepleri ile bunlara karşı yapılacak itirazlar ve diğer başvurular hakkında karar verilmesi.
    b) Her çeşit nafaka davaları ile soybağı, Velayet ve vesayete ilişkin dava ya da işler.
    c) Nüfus kayıtlarının düzeltilmesi işleri ve davaları.
    ç) Hizmet akdi veya iş sözleşmesi sebebiyle işçilerin açtıkları davalar.

        d) Ticari defterlerin kaybından dolayı kayıp belgesi verilmesi talepleri ile kıymetli evrakın kaybından doğan iptal işleri.
        e) İflas ve konkordato ile sermaye şirketleri ve kooperatiflerin uzlaşma suretiyle yeniden yapılandırılmasına ilişkin işler ve davalar.
        f) Adli tatilde yapılmasına karar verilen keşifler.
        g) Tahkim hükümlerine göre, mahkemenin görev alanına giren dava ve işler.
        ğ) Çekişmesiz yargı işleri.


        h) Kanunlarda ivedi olduğu belirtilen veya taraflardan birinin talebi üzerine, mahkemece ivedi görülmesine karar verilen dava ve işler.
        (2) Tarafların anlaşması hâlinde veya dava bir tarafın yokluğunda görülmekte ise hazır olan tarafın talebi üzerine, yukarıdaki iş ve davalara bakılması, adli tatilden sonraya bırakılabilir.
        (3) Adli tatilde, yukarıdaki fıkralarda gösterilenler dışında kalan dava ve işlerle ilgili olarak verilen dava, karşı dava, istinaf ve temyiz dilekçeleri ile bunlara karşı verilen cevap dilekçelerinin ve dosyası işlemden kaldırılan davaları yenileme dilekçelerinin alınması, ilam verilmesi, her türlü tebligat, dosyanın başka bir mahkemeye, bölge adliye mahkemesine veya Yargıtaya gönderilmesi işlemleri de yapılır.
        (4) Bu madde hükümleri, bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay incelemelerinde de uygulanır.

        MADDE 104- (1) Adli tatile tabi olan dava ve işlerde, bu Kanunun tayin ettiği sürelerin bitmesi tatil zamanına rastlarsa, bu süreler ayrıca bir karara gerek olmaksızın adli tatilin bittiği günden itibaren bir hafta uzatılmış sayılır.

        B- CEZA MAHKEMELERİ

        Ceza Muhakemesi Kanunu (Kanun No: 5271)

        Adli tatil
        MADDE 331 – (1) (1) Ceza işlerini gören makam ve mahkemeler her yıl bir eylülde başlamak üzere, yirmi temmuzdan otuzbir ağustosa kadar çalışmaya ara verirler.


        (2) Soruşturma ile tutuklu işlere ilişkin kovuşturmaların ve ivedi sayılacak diğer hususların tatil süresi içinde ne suretle yerine getirileceği, Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kurulunca belirlenir.
        (3) Tatil süresince bölge adliye mahkemeleri ile Yargıtay, yalnız tutuklu hükümlere ilişkin veya Meşhud Suçların Muhakeme Usulü Kanunu gereğince görülen işlerin incelemelerini yapar.
        (4) Adli tatile rastlayan süreler işlemez. Bu süreler tatilin bittiği günden itibaren üç gün uzatılmış sayılır.
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