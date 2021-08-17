CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapacak sahte anket

TİP'li Ahmet Şık bile, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından Avrasya'nın anketi ile ilgili, "Aynı şirket lider adı vererek soru yönelttiğini belirttiği 1 Mart tarihli çalışmasında Sarıgül için % 1,6 Muharrem İnce için % 1,5 oy oranı belirlemişti. Seçmen 10 günde bilinçlendi mi yoksa lider adı verilmeyince partilerin esamisi okunmuyor mu? Ya da çalışma mı güvensiz?" sözlerini kullanmıştı.

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