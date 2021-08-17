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    • 17.08.2021 16:58
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    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapacak sahte anket

    CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına hazırlıyorlar. FETÖ irtibatlı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz'ın yayınladığı ankete göre Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan'a büyük fark atarak cumhurbaşkanı oluyor. Özkiraz, HDP ve CHP'den para desteği alarak Cumhur İttifakı'na yönelik algı yapan sahte anketler üretiyor. Önceki anketlerinin hiçbiri tutmayan Özkiraz'ın bilimsel verilere göre değil uydurma sayılarla çalıştığı biliniyor. Haberin detayları...

    takvim.com.tr
    Kılıçdaroğlu’nu aday yapacak sahte anket

    FETÖ bağlantılı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son sözde cumhurbaşkanlığı seçimi anketini yayınladı.

    ÖZKİRAZ, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA MI ÇALIŞIYOR?

    Ankete göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.9 oy alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.1 oranında oy alıyor.

    Özkiraz, Kılıçdaroğlu eğer aday olursa, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın 7 puan önünde bitireceğini iddia etti.

    KENDİ TABANI BİLE ADAY OLMASINDAN ENDİŞELİ

    Cumhur İttifakı'nın seçimlerde olası adaylardan olan Kılıçdaroğlu'nu ciddiye dahi almaması dikkat çekiyor. Muhalefet tabanıysa sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını kendi topuklarına sıkmakla eş değer görürken, CHP Liderine hiç güvenmediklerini belirtiyor.

    FETÖ'CÜLER İLE BAĞLANTISI VAR

        Öte yandan Özkiraz, "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan 8 ay önce tutuklanan Hüseyin Yılmaz, FETÖ kara propagandası yapmak suçundan tutuklanan Oktay Yaşar ve Mesut Aykın ile iş birliği içinde.

        HDP DE PARA YAĞDIRIYOR

        Cumhur İttifakına muhalif anket çalışmalarıyla kamuoyunun algısını yanlış yönlendirmeye çalışan Özkiraz'ın HDP Genel Merkezleri ve HDP'li belediyelerden para aldığı ortaya çıkmıştı.

        MUHALİF AHMET ŞIK BİLE ÖZKİRAZ'A GÜVENMİYOR

        TİP'li Ahmet Şık bile, 12 Mart'ta sosyal medya hesabından Avrasya'nın anketi ile ilgili, "Aynı şirket lider adı vererek soru yönelttiğini belirttiği 1 Mart tarihli çalışmasında Sarıgül için % 1,6 Muharrem İnce için % 1,5 oy oranı belirlemişti. Seçmen 10 günde bilinçlendi mi yoksa lider adı verilmeyince partilerin esamisi okunmuyor mu? Ya da çalışma mı güvensiz?" sözlerini kullanmıştı.

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