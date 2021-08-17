CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu aday yapacak sahte anket

FETÖ bağlantılı Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son sözde cumhurbaşkanlığı seçimi anketini yayınladı.
ÖZKİRAZ, KILIÇDAROĞLU'NUN ADAYLIĞINA MI ÇALIŞIYOR?
Ankete göre, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yüzde 53.9 oy alırken, Başkan Recep Tayyip Erdoğan yüzde 46.1 oranında oy alıyor.
Özkiraz, Kılıçdaroğlu eğer aday olursa, Cumhurbaşkanlığı seçimini Erdoğan'ın 7 puan önünde bitireceğini iddia etti.
KENDİ TABANI BİLE ADAY OLMASINDAN ENDİŞELİ
Cumhur İttifakı'nın seçimlerde olası adaylardan olan Kılıçdaroğlu'nu ciddiye dahi almaması dikkat çekiyor. Muhalefet tabanıysa sosyal medyada Kılıçdaroğlu'nun aday olmasını kendi topuklarına sıkmakla eş değer görürken, CHP Liderine hiç güvenmediklerini belirtiyor.
FETÖ'CÜLER İLE BAĞLANTISI VAR