Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Bosna-Hersek dönüşü gazetecilere açıklamalarda bulundu:

BAŞTA Bay Kemal olmak üzere muhalefet partileri, yalan fabrikası gibi çalışıyorlar. Dijital terör deseniz, o da sürekli iş başında. Bunlara karşı yasal düzenlemelerimiz elbette oldu ama çok daha güçlü adımlar atmamız kaçınılmaz.

YALAN terörüyle mücadele etmekte kararlıyız. Arkadaşlarımız, yalan ve iftira kampanyalarına karşı duracak yeni yasa için teknik bir çalışma yürütüyor. En kısa zamanda hazırlıklar tamamlanacak.

Meclis açılır açılmaz bu konu Meclisimizin gündemine getirilecektir.

YENİ anayasa için muhalefet partilerinden herhangi bir beklentimiz yok. Çünkü muhalefet partileri kapısını kapattı. Biz şimdi taslağımıza son halini verdikten sonra Devlet Bey'e takdim edeceğim.

SEÇİM Barajı ile ilgili şu anda yüzde 7 belirgin hale geldi. Bizde 7 netleşmiş vaziyette. Ancak arkadaşlarımız, MHP'li arkadaşlarımızın nihai kararını almış değiller. MHP de 7'ye olumlu bakıyor.

BUNUN altında bir şey olur mu, olmaz mı, önümüze gelmiş değil. Öyle bir şey olursa o da tabii konuşulabilir...

AFGANİSTAN'DA sürecin dikkatle takip edilmesi gerekiyor. Taliban'ın devlet olma veya devlet yönetme noktasındaki duruşu nedir, bunu göreceğiz.

TALİBAN'IN açıklamaları ılımlı ama 20 yıl öncesinin açıklamalarıyla, şimdiki açıklamalar acaba örtüşüyor mu? Buna baktığımız zaman burada tabii tereddütler söz konusu.

ŞU anda istihbaratımızın Taliban'la görüşmeleri var. Bunun dışında güneyde bazı ülkelerde temas sürüyor. Büyükelçiliğimizi de tekrar Kabil merkezine taşıdık.

AKINCI GÖREVE HAZIR

Yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Bayraktar AKINCI TİHA Taarruzi İnsansız Hava Aracı), Başkan Erdoğan'ın katıldığı törenle envantere alındı. Savaş uçaklarının yükünü alacak olan TİHA'lar, dosta güven, düşmana korku salacak. Taarruzi İHA'lar taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş füzelerle görev yapacak.

ÖZELLİKLERİ

40,000 feet uçuş irtifası var.

24 saat havada kalabiliyor.

150 Km. haberleşme menzili bulunuyor.

Tam otomatik uçuş kontrolü ve 3 yedekli otopilot sistemiyle hareket ediyor.

Yer sistemlerine bağımlı olmaksızın tam otomatik iniş ve kalkış yapıyor

GPS bağımlılığı olmaksızın dahili sensör füzyonu ile seyrüsefer özelliği mevcut...