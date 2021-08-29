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    • 29.08.2021 19:17
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    Canlı yayında tarihi an! Bayraktar Akıncı TİHA havalandı Başkan Erdoğan kontrol odasına girdi

    Son dakika haberine göre Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı en büyük atılımlardan olan gurur vesilesi Bayraktar Akıncı TİHA, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi. Teslim töreni sonrası Bayraktar Akıncı TİHA gösteri uçuşu yaparken, Başkan Erdoğan kontrol odasına girerek gökyüzündeki Akıncı TİHA'yı kontrol etti.

    Tarihi an! Erdoğan Akıncı TİHA’nın kontrol odasında

    Türkiye'nin savunma sanayinde yaptığı en büyük atılımlardan olan gurur vesilesi Bayraktar Akıncı TİHA, Başkan Erdoğan'ın da katıldığı törenle TSK'ya teslim edildi.

    Teslim töreni sonrası Bayraktar Akıncı TİHA gösteri uçuşu yaparken, Başkan Erdoğan kontrol odasına girerek gökyüzündeki Akıncı TİHA'yı kontrol etti.

    AKINCI TİHA NEDİR?
    Akıncı Taarruzi İnsansız Hava Aracı (TİHA), BAYKAR Milli S/İHA Sistemleri Üretim ve Ar-Ge Tesisleri'nde geliştirilen ve Türkiye'nin en gelişmiş özelliklere sahip bir insansız hava aracıdır. Türkiye, Bayraktar Akıncı'nın uçuşuyla birlikte bu sınıfta insansız hava aracına sahip dünyadaki 4 ülkeden biri oldu.

    İlk motor testini 1 Eylül 2019 tarihinde yapan AKINCI TİHA, testlerin de başarıyla tamamlanmasının ardından Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bulunan Çorlu Hava Meydan Üs Komutanlığı'nda ilk uçuş testini yaptı.

    AKINCI TİHA'NIN TÜM ÖZELLİKLERİ
    40,000 Feet Uçuş İrtifası
    24 Saat Havada Kalış Süresi
    Çift Yedekli SATCOM + Çift Yedekli LOS
    Tam Otomatik Uçuş Kontrol ve 3 Yedekli Otopilot Sistemi (Triple Redundant)
    Yer Sistemlerine Bağımlı Olmaksızın Tam Otomatik İniş ve Kalkış Özelliği
    GPS Bağımlılığı Olmaksızın Dahili Sensör Füzyonu İle Seyrüsefer Özelliği
    Tam Otomatik Seyir ve Rota Takibi Özelliği
    Seyir - Maksimum Hız 130 - 195 Knots
    Operasyonel - Maksimum İrtifa 30.000 feet - 40,000 feet
    Faydalı Yük Kapasitesi 1.350 kg
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    Haberler Güncel Canlı yayında tarihi an! Bayraktar Akıncı TİHA havalandı Başkan Erdoğan kontrol odasına girdi
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