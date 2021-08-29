30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve resimli bayram mesajları 2021 | Zafer Bayramı Atatürk fotoğrafları sözleri ile kutlama mesajları!





İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.

Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.