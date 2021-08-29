30 Ağustos Zafer Bayramı sözleri ve resimli bayram mesajları 2021 | Zafer Bayramı Atatürk fotoğrafları sözleri ile kutlama mesajları!

30 Ağustos Zafer Bayramı bugün tüm yurtta büyük bir heyecan ve coşkuyla kutlanmaya başlandı. Vatanımızı düşman işgalinden kurtaran ve Cumhuriyet'in temellerini atan tüm şehitlerimiz saygıyla anılıyor. Bu önemli günde en çok aratılan konulardan biri mesajlar oldu. Kurtuluş Savaşımız tarihimizin en önemli dönüm noktalarından biri olarak, eşi ve benzeri görülmemiş vatanseverlik ve kahramanlık destanlarıyla doludur. Bu anlamlı güne özel 30 Ağustos mesajlarını haberimizde derledik. İşte 30 Ağustos Zafer Bayramı mesajları ve sözleri...
30 AĞUSTOS MESAJLARI VE SÖZLERİ 2021!
30 Ağustos Zafer Bayramı'mız kutlu olsun. Türkiye Bayrağı Cumhuriyetimizin kurucusu Mustafa Kemal ATATÜRK başta olmak üzere Vatanları uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmetle anıyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum.
Bu zafer için çıktığı yolda inançla, yılmadan yürüyen gazi ve şehitlerimizi minnetle anar, tüm Türkiye'nin 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutlarım.
İstiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, kanlarıyla canlarıyla bu toprakları vatan yapan ve ülkemizin milletiyle bölünmez bütünlüğü için canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi rahmet ve minnetle anıyor, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.
Türk milleti kendisi için, kendi geleceği ve kurtuluşu için çalışan kimseleri ve kurulan zorluk karşısında bırakmayacak kadar yüksek vatanseverlik ve yüksek onur duygusuyla doludur. 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı kutluyorum.