Başkan Erdoğan Baykar Akıncı TİHA Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'nde

YAPAY ZEKA VE ÇOK SAYIDA GELİŞMİŞ FAYDALI YÜK

Bayraktar AKINCI, yüksek faydalı yük kapasitesiyle envanterdeki Bayraktar TB2 ve Anka'dan daha etkin ateş gücü ve daha gelişmiş ekipmanla Türk Silahlı Kuvvetlerinin göklerdeki güç çarpanı olacak. AKINCI, 40 bin feet irtifaya kadar yükselebilen, 24 saat uçuş gerçekleştirebilen, 6 ton kalkış ağırlığına ve 1,5 ton faydalı yük taşıma kapasitesine sahip olarak geliştirildi.

Taarruzi İHA sistemi, taşıdığı elektronik destek podu, uydu haberleşme sistemleri, hava-hava radarları, engel tespit radarı, sentetik açıklıklı radar gibi çok daha gelişmiş faydalı yüklerle görev yapacak.

Bayraktar AKINCI TİHA, çok çekirdekli yapay zeka bilgisayarıyla sensörlerden aldığı verileri işleyerek karar verme kabiliyetine de sahip olacak.

Baykar mühendislerince geliştirilen yapay zeka bilgisayarları sayesinde AKINCI TİHA, gelişmiş rota ve görev planlama fonksiyonlarını yürütebilecek. Yapay zeka sistemi sayesinde hedefler daha etkin şekilde tespit edilebilecek.