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    • 30.08.2021 01:38
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    Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman İsmail Çavuş Şebelek

    Son dakika haberi... Milli Savunma Bakanlığı acı haberi duyurdu. Pençe-Kaplan Operasyonu'nda yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek şehit oldu. Uzman çavuş, 10 Ağustos'ta Pençe-Kaplan Operasyonu'nda roket saldırısı sonucu yaralanmıştı.

    DHA
    Şehidimiz var!

    Son dakika haberi... MSB'den yapılan açıklamada "Pençe Kaplan operasyonu bölgesinde 10 Ağustos 2021 tarihinde roket saldırısı sonucu yaralanan Piyade Uzman Çavuş İsmail Şebelek tedavi gördüğü Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Bizleri derin bir acı ve üzüntüye boğan bu olayda hayatını kaybeden aziz şehidimize Allah'tan rahmet, kederli ailesine, Türk Silahlı Kuvvetleri ile asil milletimize başsağlığı ve sabır dileriz" denildi.

    BAKAN AKAR'DAN TAZİYE MESAJI
    Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Şehit İsmail Şebelek için taziye mesajı yayımladı. Bakan Akar, yayımladığı mesajında "Kahraman silah arkadaşımız, 29 Ağustos 2021 tarihinde şehit olmuştur. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet; kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim" dedi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MSB acı haberi duyurdu! Pençe-Kaplan operasyonu bölgesinde yaralanan Uzman İsmail Çavuş Şebelek
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