Başkan Erdoğan'dan Bayraktar Akıncı TİHA'ya tarihi imza
Başkan Erdoğan, Çorlu'da düzenlenen Bayraktar Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı. Tören öncesi alanı gezen Erdoğan, gençlerle konuşurken, Bayraktar Akıncı TİHA'yı imzaladı.
29.08.2021 18:21
- Son Güncelleme: 29.08.2021 18:21
Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan alana geldi ve ilk imzayı attı.
Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.