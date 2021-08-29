Vav TV İzle
Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Bayraktar Akıncı TİHA'ya tarihi imza

Başkan Erdoğan'dan Bayraktar Akıncı TİHA'ya tarihi imza

Başkan Erdoğan, Çorlu'da düzenlenen Bayraktar Akıncı Taarruz İnsansız Hava Aracı (TİHA) Teslimat ve Kurs Bitirme Töreni'ne katıldı. Tören öncesi alanı gezen Erdoğan, gençlerle konuşurken, Bayraktar Akıncı TİHA'yı imzaladı.

29.08.2021 18:21 - Son Güncelleme: 29.08.2021 18:21
Başkan Erdoğan’dan Bayraktar Akıncı TİHA’ya tarihi imza

Türk savunma sanayisinin güvenlik güçlerinin envanterine kazandırdığı insansız hava araçlarına bugün bir yenisi daha ekleniyor. Başkan Recep Tayyip Erdoğan alana geldi ve ilk imzayı attı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Başkan Erdoğan’dan Bayraktar Akıncı TİHA’ya tarihi imza

İnsansız hava araçlarını yurt içinde ve dışında etkin şekilde kullanan güvenlik güçleri, AKINCI ile yeni operasyonel kabiliyetler kazanacak.

Başkan Erdoğan’dan Bayraktar Akıncı TİHA’ya tarihi imza

Bayraktar AKINCI'yı geliştirme sürecinde 3 prototip üretildi. AKINCI ilk uçuşunu 6 Aralık 2019'da gerçekleştirdi. Prototip araçların ardından ilk uçakların seri üretimine başlandı. Test faaliyetleri, Çorlu Hava Meydan Komutanlığındaki Bayraktar AKINCI Uçuş Eğitim ve Test Merkezi'nde prototip araçlarla yürütüldü.

Başkan Erdoğan’dan Bayraktar Akıncı TİHA’ya tarihi imza

AKINCI, geliştirilme sürecinde önemli başarılara imza attı. Milli olarak geliştirilen bir hava aracıyla ulaşılan en yüksek irtifaya çıkan Bayraktar AKINCI, Türk havacılık tarihinin irtifa rekorunu kırdı.

Başkan Erdoğan’dan Bayraktar Akıncı TİHA’ya tarihi imza

Gökyüzünde 38 bin 39 feet (11 bin 594 metre) yüksekliğe çıkan Bayraktar AKINCI, 25 saat 46 dakika havada kaldı. Bayraktar AKINCI, test ve eğitim uçuşlarında 1000'den fazla sorti yaptı.

SON DAKİKA