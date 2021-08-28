Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 28.08.2021 12:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 28.08.2021 12:19
    ABONE OL

    Bodrum’da FETÖ’cü 6 eski asker tekne ile Yunanistan’a kaçarken yakalandı

    Muğla’nın Bodrum ilçesinden tekne ile Yunanistan’ın adalarına kaçma girişiminde bulunan FETÖ’den ihraç 6 eski asker Sahil Güvenlik ekiplerince yakalandı. Haberin detayları...

    AA
    FETÖ’cü 6 eski asker tekne ile kaçarken yakalandı

    Edinilen Bilgiye göre, Bodrum KOM Grup Amirliği'nin yaptığı çalışmalar kapsamında Sahil Güvenlik unsurları tarafından Karaada açıklarında içerisinde şüphelilerin bulunduğu tekneye operasyon düzenlendi. Tekne içerisinde FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmış açıkta ve ihraç olan 6 eski askeri personel gözaltına alındı.

    Operasyonda, O.Ş (Yüzbaşı), E.U (Teğmen), H.A (Teğmen), N.I (Astsubay), G.A (Astsubay) ve G.A (Astsubay) isimli şüpheliler FETÖ/PDY suçundan işlem yapılmak üzere gözaltına alındılar. Bodrum KOM Grup Amirliğince gerekli işlemlerin ardından mevcutlu olarak adli makamlara intikal ettirilecekler.

    Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Feci kaza! 4 kişi yanarak can verdi
    Haberler Güncel Bodrum’da FETÖ’cü 6 eski asker tekne ile Yunanistan’a kaçarken yakalandı
        SON DAKİKA