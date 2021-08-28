15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde metrobüs arızası!

Söğütlüçeşme-Beylikdüzü seferini yapan metrobüs 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde arıza yaptı. Arıza nedeniyle yolcular metrobüsten indi.



Bir süre köprü üzerinde bekleyen yolcular arkadar gelen metrobüslere bindirildi.









Yaşanan arıza nedeniyle Edirne yönünde trafik yoğunluğu da oluştu.





AK Parti İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Bu görüntüler Ordu Altaş TV canlı yayını sırasında çekildi. Boğazın güzel manzarasında bir yayın izletmekti amacımız ama üzülerek arıza yapan metrobüs ve çile çeken İstanbulluyu gösterebiliyorum." ifadelerine yer verdi.