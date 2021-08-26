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    Başkan Erdoğan'dan Malazgirt Zaferi'nin 950'inci yılında mesaj: Vatanımızı koruma irademizi tüm dünyaya haykırıyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı kutlamaları için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinden dünyaya seslendi: Biz 2023 hedefleriyle mücadele ettik, ediyoruz. Dün kendi sınırlarında varlık savaşı veren ülkeden, bugün söz sahibi bir ülkeye dönüştük. Ülkemize yönelik saldırıların biçim değiştirmesinin gerisindeki sebep de budur. Birbirine düşürülmek istenen gençlerimiz, oyuna gelmeyecektir.

    Vatanımızı koruma irademizi tüm dünyaya haykırıyoruz

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 950'nci yılı kutlamaları için geldiği Bitlis'in Ahlat ilçesinden dünyaya seslendi:

    ANADOLU'NUN fatihi Sultan Alparslan'dan bugüne kadar her seviyede milletimize hizmet etmiş, eser vermiş tüm büyüklerimizi anıyorum.

    BU toprakları vatanımız olarak koruma irademizi tüm dünyaya haykırıyoruz. Biz 2023 hedefleriyle ülkemizi hak ettiği seviyeye getirmek için mücadele ettik, ediyoruz.

    DÜN kendi sınırları içinde varlık mücadelesi veren ülkeden, bugün dünyada her kritik meselede söz sahibi ülkeye dönüştük.

    ÜLKEMİZE yönelik saldırıların biçim değiştirmesi ve gençlerimizi hedef almasının gerisindeki sebep budur.

    SAĞCI-SOLCU diyerek, Alevi-Sünni, ilerici-gerici, Türk- Kürt diyerek birbirine düşürülmek istenen gençlerimiz, oyuna gelmeyecektir.

    ARTIK hiç kimsenin hiçbir kesimin hiçbir gücün ülkemize, milletimize, gençlerimize kayıplar verdirmesine müsaade etmeyeceğiz...

    EN son PKK ve FETÖ hadiseleri bize gençlerimizin milli ve manevi değerlerle teçhizi, teknoloji ile donatılması konusunda en küçük eksik bırakmamamız gerektiğini gösteriyor.

    KENDİ ülkelerinin ve milletinin felaketinden medet umanların aksine biz 84 milyonun her birine layık olduğu eserleri kazandırmak için harekete geçiyoruz.

    İLAVE GÖÇ YÜKÜNÜ KALDIRAMAYIZ
    Başkan     Erdoğan, Ahlat'ta büyükelçilere hitap etti. Erdoğan, Afganistan'da yaşanan göç kaosuna dikkat çekerek, "Türkiye ilave bir göç yükünü kaldıramaz" dedi.

    DEVLET, AHLAT'TA BULUŞTU
    Başkan Erdoğan, MHP lideri Devlet Bahçeli, Meclis Başkanı Şentop, eski Başkan Kahraman, Binali Yıldırım, bakanlar ile Numan Kurtulmuş, Fuat Oktay ve Celal Adan dünyanın en büyük Türk İslam Mezarlığı olan Bitlis'teki Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı'nı ziyaret etti.

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