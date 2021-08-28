YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL sınavı kaç net, kaç puan yapar 2021?

YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?

YÖKDİL sınav süresi 180 dakikadır. YÖKDİL sınavı 29 Ağustos saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek.

YÖKDİL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?

Adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesini ek olarak fotoğrafı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaportunun aslını yanında bulundurması gerekiyor. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.