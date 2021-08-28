YÖKDİL sınavı ne zaman, saat kaçta? YÖKDİL sınavında 4 yanlış 1 doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL sınavı kaç net, kaç puan yapar 2021?

YÖKDİL sınavı saat kaçta başlıyor ve bitiyor? Sorusu sınava katılım sağlayacak adaylar tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. 29 Ağustos Pazar günü gerçekleşecek sınav hakkında detaylı bilgiler sorgulanıyor. Özellikle YÖKDİL sınav süresi ile başlagıç bitiş saatleri araştırılmaya başlandı. ÖSYM tarafından düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (YÖKDİL), 29 Ağustos Pazar günü saat 10.15'te başlayacak ve 3 saat (180 dakika) sürecek. Peki, YÖKDİL sınavında yanlış doğruyu götürüyor mu? YÖKDİL puan hesaplama nasıl yapılır? İşte konu hakkında tüm detaylar!
YÖKDİL SINAVI NE ZAMAN BAŞLIYOR VE BİTİYOR?
YÖKDİL sınav süresi 180 dakikadır. YÖKDİL sınavı 29 Ağustos saat 10.15'te başlayacak ve 13.15'te sona erecek.
YÖKDİL SINAVI İÇİN GEREKLİ BELGELER NELER?
Adayın sınava girebilmesi için sınava giriş belgesini ek olarak fotoğrafı nüfus cüzdanını, T.C. kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaportunun aslını yanında bulundurması gerekiyor. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmuş pasaport dışında; Türk vatandaşlığından izinle ayrılanlar ve bunların kanuni mirasçılarına ait Pembe/Mavi kartlar, pasaportları bulunmayan KKTC vatandaşlarının fotoğraflı ve kimlik numaralı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti kimlik kartı, kimlik belgesi olarak kabul edilecek.
YÖKDİL'DE YANLIŞ DOĞRUYU GÖTÜRÜYOR MU?
Değerlendirme 100 (yüz) puan üzerinden, yalnızca doğru cevaplar dikkate alınarak yapılacak, yanlış cevaplar sınav sonucuna etki etmeyecektir. Yani YÖKDİL'de yanlış doğruyu götürmüyor.