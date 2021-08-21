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    • 22.08.2021 00:06
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    CHP'li İBB'nin vatandaşa yaşattığı İETT çilesi sürüyor! Şimdi de bozulan kapıyı tamir ettiler

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor. İstanbul'da son dönemlerde görülen arızalandığı için vatandaşların ittiği İETT manzaralarına bir yenisi daha eklendi. Bu sefer de bir İETT aracının arızalanan kapısını vatandaş kendi imkanlarıyla tamir etmeye çalıştı. İşte o görüntüler.

    İBB’nin vatandaşa yaşattığı İETT çilesi sürüyor

    Cumhuriyet Halk Partisi yönetimindeki İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde skandallar bitmek bilmiyor.

    İstanbul'da son dönemlerde görülen arızalandığı için vatandaşların ittiği İETT manzaralarına bir yenisi daha eklendi.

    KAPIYI VATANDAŞ TAMİR ETMEYE ÇALIŞTI
    Küçükçekmece'de kapısı arızalanan bir İETT otobüsünün durduğu ve vatandaşların bozulan kapıyı tamir etmeye çalıştıkları görüldü.

    ŞOFÖRLERE İTTİRMEYİN TEHDİTİ YAPILMIŞTI
    CHP'li İBB'nin rezalet sonrası bakımsızlık yüzünden otobüsleri arızalanan şoförleri de işten atmakla tehdit ettiği ortaya çıktı.

    CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu imzasıyla arızalanan otobüslerin vatandaşlar tarafından itilmesi yasaklandı.

    Şoförlere gönderilen yazıya göre otobüsün vatandaş tarafından itilmesine müsaade eden şoförün işine son verileceği açıklandı.

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    Haberler Güncel CHP'li İBB'nin vatandaşa yaşattığı İETT çilesi sürüyor! Şimdi de bozulan kapıyı tamir ettiler
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