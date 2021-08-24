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    • 24.08.2021 10:43
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    Skandalların ardı arkası kesilmiyor: İETT otobüsünün reklam panosu otobüste bulunan yolcuların üzerine düştü

    Durağa dalan otobüsler, otobüs iten vatandaşlar derken İETT'de bir skandal daha patlak verdi. Arnavutköy-Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün reklam panosu otobüste bulunan yolcuların üzerine düştü. Yolcular ayakta, düşen parçalar koltukta seyahat etti.

    İETT otobüsünde şoke eden manzara

    Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti. İddiaya göre, 36 AY Arnavutköy - Yenibosna seferini yapan İETT otobüsünün sabah erken saatlerde olan seferinde otobüsün üst kısmında reklam alanı olarak kiralanan pano yolcuların üzerine düştü. Reklam panosunun şans eseri boşluğa düşmesi nedeniyle kimse yaralanmadı.

    İETT otobüsünde şoke eden manzara




    düşen parçalar yolcular tarafından koltuğun üzerine konuldu. Son zamanlarda arıza veren ve yanan İETT otobüslerinin yanı sıra araçların bakımsızlıktan dökülmeye başlaması da dikkat çekti.

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    İETT otobüsünde şoke eden manzara
    Haberler Güncel Skandalların ardı arkası kesilmiyor: İETT otobüsünün reklam panosu otobüste bulunan yolcuların üzerine düştü
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