İETT’nin paraları nereye gidiyor? Bütçeye ayrılan para arttı ama ne yeni hat var ne de yeni otobüs!

İBB'nin İETT'ye bütçeden ayırdığı para arttı ama ne hat sayısı artırıldı ne yeni otobüs alındı.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Ulaşım ve Trafik Komisyonu Başkanı Abullah Özdemir, İstanbul'da toplu ulaşımın iki yılda geriye gittiğini söyledi.
GERİYE GİDİŞ HİKAYESİ
Özdemir, "İETT ile alakalı maalesef son 2 yıldır geriye gidiş hikayesini görüyoruz. İETT göz bebeğimiz bir kurum, İstanbul'un en önemli kurumu. 150 yıllık bir geçmişe sahip. Cumhuriyet tarihinden daha eski bir kuruluş fakat bugünkü durumu bir İstanbullu olarak, bir İstanbul vatandaşı olarak çok üzmekte. Bundan sonraki süreçte umarız bu konuştuklarımızdan ders çıkaran bir yönetim ile tekrar eskiye dönüş, düzelişi görürüz." ifadelerini kullandı.
Megakente 2 sene içerisinde hiç bir otobüs alınmazken borç günden güne artmaya devam etti.