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    • 27.08.2021 10:36
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    ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2021! | DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık taban puanları ve bölüm puanları 2021!

    ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2021 yayınlandı mı? Sorusu öğrencilerin gündeminde yer alan konular arasında yer aldı. Bugün milyonlarca kjişinin merak ve heyecanla beklediği DGS tercihleri başladı ve hemen ardından öğrenciler tercih yapmak için gerekli bilgileri araştırmaya başladı. Bu bağlamda adaylar 2021 DGS 4 yıllık bölümler ve puanları hakkında bilgi edinmek istiyor. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir. 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sözel, sayısal, eşit ağırlık bölüm puanlar hakkında detaylı bilgileri haberimizde bulabilirsiniz.

    takvim.com.tr
    ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2021! | DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık taban puanları ve bölüm puanları 2021!

    DGS 4 yıllık bölümler ve puanları! 2021 Dikey Geçiş Sınavı DGS sözel, sayısal, eşit ağırlık bölüm puanları sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Merakla ve heyecanla beklenen DGS tercih başvuruları ÖSYM tarafından duyurulunca binlerce kişi sitede yoğunluk oluşturmaya başladı. 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla çıkarmak isteyenlerin katıldığı sınav sonrasında hangi bölümlerin kaç puanla öğrenci aldığı merak konusu oldu. İşte konu hakkında detaylar

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILIR? ÖSYM DGS TERCİH KILAVUZU 2021!

    2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır.

    Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

    Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.

    DGS TERCİH KILAVUZU İÇİN TIKLAYINIZ

    2021 DGS SÖZEL, SAYISAL, EŞİT AĞIRLIK TABAN PUANLARI VE BÖLÜM PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ!

    YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?

    Yerleştirme işlemi, adayların 2021-DGS puanları, tercihleri ve yükseköğretim programlarının kontenjan ve koşulları göz önünde tutularak bilgisayarla yapılacaktır.

    Programlara yerleştirme işleminde puan en önemli rolü oynamaktadır. Örneğin T programını, aday A birinci tercihinde, aday B dördüncü tercihinde göstermiş olsun. Aday B'nin puanı aday A'dan yüksekse ve aday B ilk üç tercihine puanı yetmediği için yerleştirilmemiş ise T programına puanı daha yüksek olduğu için aday B yerleşecektir. Aynı programı tercih etmiş olan adayların 2021-DGS puanlarının eşit olması durumunda, daha büyük ağırlıkla katılan standart puanı yüksek olana (eşit ağırlıklı 2021-DGS puanında sayısal standart puanı yüksek olan), eşitlik yine sürdüğü takdirde ilgili ÖBP yüksek olana öncelik verilecektir. Eşitlik yine sürdüğü takdirde söz konusu programı daha üst tercihinde gösterene, eşitlik yine de sürdüğü takdirde doğum tarihi günümüze daha yakın (yaşı küçük) olana öncelik verilecektir.



        Sağlık muayenesi, bedensel yetersizlik (boy, kilo vb. tercih aşamasında bilinebilen özellikler hariç), mülakat sınavını kazanamama ve intibak eğitiminin olumsuzluğu gibi başvuru sırasında bilinemeyen bir nedenle yerleştirildiği programa kaydı yapılamayan öğrenciler, durumları ÖSYM Başkanlığınca değerlendirilerek, alt tercihlerinden puanlarının elverdiği programlara (burslu programlar hariç) kayıtlar tamamlandıktan sonraki ilk 15 gün içinde ÖSYM Başkanlığına yazılı olarak tüm belgeleriyle birlikte başvurdukları takdirde kontenjan harici yerleştirilirler. Alt tercihi bulunmayan veya alt tercihine yerleşemeyen adaylar için yapılacak işlem, Yükseköğretim Kurulunca belirlenir.
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        Haberler Güncel ÖSYM DGS tercih kılavuzu 2021! | DGS 4 yıllık sözel, sayısal, eşit ağırlık taban puanları ve bölüm puanları 2021!
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