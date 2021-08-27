İYİ Parti Lideri Meral Akşener’in gezisinde yine tansiyon yükseldi!

Doğal afetlerden çıkar sağlamaya çalışan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, siyasi turunda yine halk ile gerginlik yaşadı.
Afet bölgesinde yaralar sarılırken siyasi çıkar peşinde koşan İYİ Partililer çirkin sloganlar atmaya başladı.
Doğal afetlerden çıkar sağlamaya çalışan İYİ Parti Lideri Meral Akşener, siyasi turunda yine halk ile gerginlik yaşadı.
Afet bölgesinde yaralar sarılırken siyasi çıkar peşinde koşan İYİ Partililer çirkin sloganlar atmaya başladı.
O sırada alanda bulunan yaşlı bir adam atılan sloganlara tepki gösterdi.
İYİ Partililer o anları görüntülemeye çalışan A Haber ekiplerini de engellemeye çalıştı.
Yaşlı adam polis ekipleri tarafından bölgeden uzaklaştırıldı.