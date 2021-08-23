İETT için sıradan bir gün! Üsküdar'da refüjde asılı kaldı

Vatandaşların asılı kalan İETT otobüsünü kurtarmaya çalıştığı anlar cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

İETT'DEKİ OTOBÜSLER ÜST ÜSTE ARIZALANIYOR

İstanbul'da son 2 yılda artarak devam eden yanan ve yolda kalan otobüsler vatandaşları tedirgin etmeye başladı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yönetiminin toplu taşıma araçlarında gerekli bakım ve onarımı yapmaması ile otobüslerde ve metrobüs araçlarında alevler yükseldi. Bazı vatandaşlar canlarını son anda kurtardı. Yüzlerce otobüs arızalanarak yolda kaldı.

Toplu taşıma ile seyahat eden vatandaşlar ise ya otobüsleri itti ya da tamiratını bizzat kendileri yaptı. Son zamanlarda yaşanan skandalların ardı kesilmezken İETT'de ballı ihaleler silsilesi ortaya çıktı.