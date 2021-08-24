İstanbul Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü bariyerlere çarpıp askıda kaldı

REJÜJE ÇIKTI
Kaza saat 23.45'te Başakşehir Bahçeşehir 2. Kısım Mahallesi Avni Akyol Bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, 34 CFF 584 plakalı Özel Halk Otobüsü zeminin ıslak olması ve sürücüsünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çıktı.
2 YOLCU ŞANS ESERİ YARA ALMADI
Kaza sonrası sürücü ve otobüste bulunan 2 yolcu şans eseri yara almazken, çarpmanın etkisi ile otobüs beton bariyerin üstünde asılı kaldı. Kazayı gören sürücüler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.