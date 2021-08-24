İstanbul Başakşehir'de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybeden İETT otobüsü bariyerlere çarpıp askıda kaldı

VİNÇ YARDIMIYLA KALDIRILDI

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri otobüsü kontrol etti. Polis ekipleri de ikinci bir kaza yaşanmaması için çevrede güvenlik önlemi aldı. Polis ekipleri kazayla alakalı otobüs sürücüsünün ifadesine başvurdu. Olay yerine gelen vinç yardımıyla otobüs bulunduğu yerden kaldırıldı.

Polis ekiplerinin kaza ile ilgili soruşturma başlattığı öğrenildi.