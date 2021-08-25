CHP'nin yalan danışmanı Sedef Kabaş'tan Başkan Erdoğan'a 'lüks yat' iftirası

KABAŞ CHP'NİN YALAN DANIŞMANI

CHP yandaşı Sedef Kabaş'ın aylar önce ortaya çıkan bir konuşmasında adeta itiraf niteliğinde açıklamalarda bulunmuştu. Kabaş, kitleleri yönlendirmek için 'yalan' tekniğini kullanmanın önemini vurgularken, ''Kitleleri etkilemek istiyorsanız, ortaya kocaman bir yalan atın. Ama çok büyük bir yalan olsun. İkinci kriter çok basit bir yalan olsun. Sonrasında da bu basit ve çok büyük yalanı sürekli tekrar et. Ve ardından kitlelerin o yalanı gerçekmiş gibi nasıl kucakladığını otur seyret." ifadelerini kullanmıştı.

KENDİ YATI OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yabancı uyruklu bir kişinin olan lüks yatın, Başkan Erdoğan'a ait olduğu yalanını ortaya atan Sedef Kabaş'ın yatı olduğu ortaya çıktı.