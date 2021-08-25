SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin tüm detayları: Aşı ders süresi maske bahçedeki etkinlikler

Son dakika haberi: Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) ile Sağlık Bakanlığı'nın işbirliğiyle hazırlanan "Kovid-19 Salgınında Okullarda Alınması Gereken Önlemler Rehberi" il milli eğitim müdürlüklerine gönderildi. Rehberde okullardaki sosyal mesafeden teneffüs zamanlarına, velilerin alacağı tedbirlerden öğrencilerin beslenme düzenine kadar detaylı öneriler yer alıyor. İşte 6 Eylül'de tam zamanlı başlayacak yüz yüze eğitimde alınacak Kovid -19 tedbirleri:
TAM DOZ AŞI ÖNERİSİ
Öğretmenler, eğitim personeli, kantin çalışanları ve öğrenci servisi personelinin tam doz aşılarının tamamlanmış olması önerilir.
Öğrencilerle bir araya gelmesi zorunlu olan öğretmen ve okul çalışanlarının aşı olmamaları durumunda haftada iki kez PCR testi ile taranmaları istenir ve sonuçlar okul tarafından gerekli işlemler yapılmak üzere kayıt altında tutulur.
Öğrencilerle aynı ev içerisinde yaşayan kişilerin de aşılı olmaları, tam doz aşılarını tamamlamış olmaları önerilir.
MASKE KRİTERLERİ
Tüm okullarda yeterli sayıda maske Milli Eğitim Bakanlığı tarafından temin edilir.
Okul içerisinde, ortak alanlarda, sınıflarda, öğretmen odalarında maske atık kutularının bulundurulması ve günlük olarak boşaltılmaları sağlanmalıdır.
Tüm öğrenciler okula maske ile gelmelidir, ancak gelişimsel sorunu olan veya maske takmakta zorlanan çocuklar için istisna olabilir.
Maskenin çocuklar için uygun boyutta olması sağlanmalıdır.