SON DAKİKA: Yüz yüze eğitim ne zaman? 6 Eylül'de başlayacak yüz yüze eğitimin tüm detayları: Aşı ders süresi maske bahçedeki etkinlikler

ZİYARETÇİ GİRİŞLERİ

Veli ve ziyaretçilerin salgın döneminde mümkün olduğu kadar okul bahçesi de dahil olmak üzere okul içerisine girişlerine izin verilmemelidir.

Okul bahçesi dahil, okula girişin gerekli olduğu durumlarda okul bahçesine giriş, bahçenin olmadığı durumlarda da en dış noktadan itibaren maske takmaları sağlanmalıdır.